Trendyol 1. Lig Bandırmaspor: 0 - Şanlıurfaspor: 1

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor’a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan Dakikalar

3. dakikada Rahmetullah Berişbek’in ortasında ceza sahası içinde Doğan Can Davas’ın kafa vuruşunda kaleci Tokotaev meşin yuvarlağı kurtardı.

8. dakikada Barış Ekincek’in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Michel Mboula’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gönderdi. 1-0

21. dakikada Barış Ekinler sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gkelios’ta kaldı.

56. dakikada Doğan Can Davas’ın pasıyla ceza sahası içinde topu alan Djitte’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR uyarısıyla pozisyon için ofsayt kararı verildi.



Hakemler: Ayberk Demirbaş, Hüsnü Emre Çelimli, Kemal Elmas

Bandırmaspor: Loannis Gkelios, Djıtte, Mulumba (Kaadem Harris dk. 52), Metehan Mimaroğlu (Levent Ayçiçek dk. 82), Doğan Can Davas, Marc Jozefzoon (Bobadilla dk. 72), Rahmetullah Berişbek (Mustafa Çeçenoğlu dk. 72), Edson Andre Sitoe, Mehmet Özcan, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkçı

Yedekler: Akın Alkan, Emre Batuhan Adıgüzel, Emirhan Aydoğan, Sokou, Mustafa Saymak, Mert Çelik

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Şanlıurfaspor: Erzhan Tokotaev, Aleksis Özçakmak, Michel Mboula, Adem Eren Kabak (Godfred Donsah dk. 71), Cumalı Bişi, Barış Ekincier (Abdullah Aydın dk. 71) , Enver Cenk Şahin (Mert Çapar dk. 56), Mehmet Yiğit, Al Hassan Torue (Muhammet Arslantaş dk. 82), Semih Karadeniz, Barış Gök

Yedekler: Aydın Bağ, Olivier Thill, Hüseyin Erkan, Özgür Baran Aksaka, Hüsamettin Tut, Cebrail İrtürk

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Michel Mboula (dk. 8) (Şanlıurfaspor)

Sarı Kartlar: Mehmet Yiğit, Cumali Bişi, Barış Ekincier (Şanlıurfa) Djitte, Taha Batuhan Yayıkcı (Bandırmaspor)