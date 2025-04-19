Trendyol 1. Lig: Boluspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Boluspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

23. dakikada Paul Mukairu’nun pasında ceza sahası içerisinde Babacar Khouma kaleci ile karşı karşıya kaldı. Khouma’nın vuruşunu kaleci Emre Bilgin kurtardı.

29. dakikada sağ kanattan Camacho’nun yaptığı ortada topa yükselen Wesley Da Silva’nın kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

66. dakikada ceza yayında topla buluşan Jefferson, kalecinin sağına yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0.

77. dakikada Dovedan’ın kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Wesley’nin vuruşunda kaleci Çağlar meşin yuvarlağı çeldi.



Hakemler: Sarper Barış Saka, Haydar Avcı, Tuncay Ercan

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Naby Oulare, Fethi Özer, İshak Karaoğul (Işık Kaan Arslan dk. 90+2), Oğuz Kağan Güçtekin (Dean Lico dk. 90+2), Enes Alıç, Mario Balburdia (Jefferson dk. 62), Paul Mukairu (Vusal Iskandarlı dk. 90+5), Khouma Babacar (Hüsamettin Yener dk. 62), Kosta Aleksic

Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Berk Yıldız, Florent Hasani, İlhami Siraçhan Nas, Eren Erdoğan,

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Papy Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Çağtay Kurukalıp (Ahmet Sivri dk. 87), Daniel Johnson (Muhammed Mert dk. 58), Marius Tresor Doh, Göktan Gürpüz (Nikola Dovedan dk. 58), Atakan Çankaya, Joao Camacho, Wesley Da Silva, Sergio Da Luz Junior (Andre Gray dk. 75)

Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Berkan Dabanlı, Salih Dursun, Emir Tintiş, Alper Demirol, Barış Jakob Kalaycı

Teknik Direktör: Orhan Ak

Gol: Jefferson (dk. 66) (Boluspor)

Sarı kartlar: Wesley, Papy Djilobodji (Fatih Karagümrük), Mario Balburdia, Oğuz Kağan Güçtekin (Boluspor)