Trendyol 1. Lig: Çorum FK: 0 - Gençlerbirliği : 1

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Çorum FK sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

10. dakikada Muhammet Hikmet’in kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Enes’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

32. dakikada Atakan Akkaynak’ın sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte Ahmet İlhan’ın kafa vuruşunda savunmanın ayağından seken topu kaleci Osman son anda çizgi üzerinden çıkardı.

45+2. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde arka direkte Amilton’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

86. dakikada sağ kanattan Atakan Cangöz’ün pasında Suat topla buluştu ve yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.

89. dakikada Ozan’ın savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Suat’ın kalecinin üzerinden aşırdığı meşin yuvarlağı Shaocong çizgi üzerinden çıkardı.

90. dakikada kullanılan kornerde arka direkte Gökhan Karadeniz’in vuruşunda kaleci son anda köşeden meşin yuvarlağı çeldi.



Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Onur Gülter

Ahlatcı Çorum FK: Ali Türkan, Michael Ologo, Zargo Toure, Ferhat, Ahmet İlhan (Ozan dk. 86), Atakan Akkaynak (Murat Yıldırım dk. 68), Thomas Verheydt (Eren Aydın dk. 68), Geraldo (Gökhan dk. 79), Erkan, Sadık Arda, Atakan Cangöz

Teknik Direktör: Tahsin Tam

Yedekler: Hüseyin Akınay, Berkay Değirmencioğlu, Adem Doğan, Süleyman Luş, Sinan Kurumuş

Gençlerbirliği: Osman Ertuğrul, Shaocong Wu, Enes (Özgür dk. 90) Mustapha Yatabare (Erdal dk. 90), Francıs Nzaba, Yasin, Sambou Yatabare (Ensar dk. 67), Alperen, Muhammed Himmet (Oltan dk. 80), Uğur, Amilton (Akabueze)

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Yedekler: Orkun Özdemir, Atalay Gökçe, Yiğit Efe Demir, Eralp Aydın, Fırat Tulgayoğlu

Gol: Amilton (45+2) (Gençlerbirliği)

Sarı Kart: Ferhat (Çorum FK)