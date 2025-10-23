Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 23.10.2025 15:14
  • Giriş: 23.10.2025 15:14
  • Güncelleme: 23.10.2025 15:15
Kaynak: AA
Trendyol 1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

İSTANBUL (AA) - Trendyol 1. Lig'de 11. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde 11. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

- Yarın:

16.00 Erzurumspor-Eminevim Ümraniyespor: Oğuzhan Aksu

20.00 Özbelsan Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Ömer Tolga Güldibi

- 25 Ekim Cumartesi:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Manisa FK: Burak Olcar

13.30 Adana Demirspor-İmaj Altyapı Vanspor: Süleyman Bahadır

16.00 Atko Grup Pendikspor-Serikspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Sakaryaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Yunus Dursun

- 26 Ekim Pazar:

13.30 Bandırmaspor-Esenler Erokspor: Batuhan Kolak

16.00 Arca Çorum FK-Boluspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay

19.00 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Alper Akarsu

