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Trendyol 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ajans Haberleri
  • 09.11.2023 14:01
  • Giriş: 09.11.2023 14:01
  • Güncelleme: 09.11.2023 14:01
Kaynak: AA
Trendyol 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği: Muhammet Ali Metoğlu

11 Kasım Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrum FK: Ozan Ergün

13.30 Tuzlaspor-Bitexen Giresunspor: Alper Akarsu

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ümraniyespor: Oğuzhan Çakır

19.00 Altay-Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

12 Kasım Pazar:

13.30 Boluspor-Sakaryaspor: İlker Yasin Avcı

13.30 Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor: Fatih Tokail

16.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Mehmet Türkmen

19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

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