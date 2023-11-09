Trendyol 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Kaynak: AA
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği: Muhammet Ali Metoğlu
11 Kasım Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrum FK: Ozan Ergün
13.30 Tuzlaspor-Bitexen Giresunspor: Alper Akarsu
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ümraniyespor: Oğuzhan Çakır
19.00 Altay-Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
12 Kasım Pazar:
13.30 Boluspor-Sakaryaspor: İlker Yasin Avcı
13.30 Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor: Fatih Tokail
16.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Mehmet Türkmen
19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
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