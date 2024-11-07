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Trendyol 1. Lig'de 12. hafta mücadelesi yarın başlıyor

Ajans Haberleri
  • 07.11.2024 14:43
  • Giriş: 07.11.2024 14:43
  • Güncelleme: 07.11.2024 14:43
Kaynak: AA
Trendyol 1. Lig'de 12. hafta mücadelesi yarın başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, 12. haftanın maç programı şu şekilde:

8 Kasım Cuma:

20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

20.00 MKE Ankaragücü-Esenler Erokspor (Eryaman)

9 Kasım Cumartesi:

13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Çorum Şehir)

10 Kasım Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği (11 Nisan)

16.00 Manisa FK-Erzurumspor FK (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor (Yeni Sakarya Atatürk)

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