Trendyol 1. Lig'de 19. hafta heyecanı yarın başlayacak
Haftanın açılış maçında Pendikspor ile Bandırmaspor karşılaşacak
Trendyol 1. Lig'de 19. haftanın perdesi yarın açılacak.
Haftanın açılış müsabakasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor ile Teksüt Bandırmaspor karşı karşıya gelecek.
Pendik Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 19. hafta maçların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Teksüt Bandırmaspor (Pendik)
11 Ocak Cumartesi:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Iğdır Şehir)
16.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor (Esenler Erokspor)
12 Ocak Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)
13.30 Erzurumspor FK-Şanlıurfaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü (Diyarbakır)
16.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Eryaman)
13 Ocak Pazartesi:
17.00 Ahlatcı Çorum FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Çorum Şehir)
20.00 Manisa FK-Central Hospital Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)