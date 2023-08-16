Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Kaynak: AA
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
18 Ağustos Cuma:
21.00 Ahlatcı Çorum FK-Bitexen Giresunspor: Ömer Tolga Güldibi
19 Ağustos Cumartesi:
17.00 Bodrum FK-Erzurumspor FK: İlker Yasin Avcı
19.15 Ümraniyespor-Göztepe: Burak Olcar
21.45 Adanaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor: Ozan Ergün
20 Ağustos Pazar:
17.00 Teksüt Bandırmaspor-Boluspor: Mehmet Türkmen
17.00 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü: Fatih Tokail
19.15 Sakaryaspor-Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu
21.45 Altay-Tuzlaspor: Raşit Yorgancılar
21 Ağustos Pazartesi:
21.00 Eyüpspor-Kocaelispor: Alpaslan Şen