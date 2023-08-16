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Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ajans Haberleri
  • 16.08.2023 15:02
  • Giriş: 16.08.2023 15:02
  • Güncelleme: 16.08.2023 15:02
Kaynak: AA
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Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

18 Ağustos Cuma:

21.00 Ahlatcı Çorum FK-Bitexen Giresunspor: Ömer Tolga Güldibi

19 Ağustos Cumartesi:

17.00 Bodrum FK-Erzurumspor FK: İlker Yasin Avcı

19.15 Ümraniyespor-Göztepe: Burak Olcar

21.45 Adanaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor: Ozan Ergün

20 Ağustos Pazar:

17.00 Teksüt Bandırmaspor-Boluspor: Mehmet Türkmen

17.00 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü: Fatih Tokail

19.15 Sakaryaspor-Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu

21.45 Altay-Tuzlaspor: Raşit Yorgancılar

21 Ağustos Pazartesi:

21.00 Eyüpspor-Kocaelispor: Alpaslan Şen

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