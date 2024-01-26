Trendyol 1. Lig'de 21. ve 22. hafta maç programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 21. ve 22. haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 21. ve 22. haftanın maç programı şöyle:

21. hafta

2 Şubat Cuma:

20.00 Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

13.30 Ümraniyespor-Bodrum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Kocaelispor-Adanaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)

4 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Tuzlaspor-Manisa FK (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK (Eryaman)

19.00 Bitexen Giresunspor-Eyüpspor (Çotanak Spor Kompleksi)

22. hafta

9 Şubat Cuma:

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Ümraniyespor (Çorum Şehir)

10 Şubat Cumartesi:

13.30 Bodrum FK-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)

19.00 Altay-Erzurumspor FK (Alsancak Mustafa Denizli)

11 Şubat Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Göztepe (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Adanaspor-Tuzlaspor (Yeni Adana)

16.00 Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)

19.00 Manisa FK-Bitexen Giresunspor (Manisa 19 Mayıs)

12 Şubat Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Gençlerbirliği (Eyüp)