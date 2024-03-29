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Trendyol 1. Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ajans Haberleri
  • 29.03.2024 14:48
  • Giriş: 29.03.2024 14:48
  • Güncelleme: 29.03.2024 14:49
Kaynak: AA
Trendyol 1. Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

1. Lig'de 28. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 28. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

2 Nisan Salı:

14.00 Şanlıurfaspor-Sakaryaspor: Mustafa Kürşad Filiz

14.00 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer

17.00 Boluspor-Gençlerbirliği: Yasin Kol

20.30 Manisa FK-Bodrum FK: Ömer Faruk Gültekin

3 Nisan Çarşamba:

14.00 Tuzlaspor-Ümraniyespor: Fatih Tokail

17.00 Adanaspor-Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20.30 Kocaelispor-Göztepe: Sarper Barış Saka

20.30 Altay-Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu

4 Nisan Perşembe:

20.30 Erzurumspor FK-Giresunspor: Oğuzhan Uğurlu

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