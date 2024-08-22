Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol 1. Lig'de 3. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos Çarşamba günü oynanacak Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı dışındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
21.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK: Furkan Aksuoğlu
24 Ağustos Cumartesi:
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Gençlerbirliği: Süleyman Bahadır
19.15 Fatih Karagümrük-Manisa FK: Erdem Mertoğlu
21.45 MKE Ankaragücü-Central Hospital Ümraniyespor: Yasin Kol
21.45 Boluspor-Esenler Erokspor: Adnan Deniz Kayatepe
25 Ağustos Pazar:
17.00 Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer
21.45 Adanaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Feridun Daldaş
21.45 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü: İlker Yasin Avcı
26 Ağustos Pazartesi:
21.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Şanlıurfaspor: Davut Dakul Çelik