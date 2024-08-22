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Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ajans Haberleri
  • 22.08.2024 12:15
  • Giriş: 22.08.2024 12:15
  • Güncelleme: 22.08.2024 12:16
Kaynak: AA
Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos Çarşamba günü oynanacak Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı dışındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

21.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK: Furkan Aksuoğlu

24 Ağustos Cumartesi:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Gençlerbirliği: Süleyman Bahadır

19.15 Fatih Karagümrük-Manisa FK: Erdem Mertoğlu

21.45 MKE Ankaragücü-Central Hospital Ümraniyespor: Yasin Kol

21.45 Boluspor-Esenler Erokspor: Adnan Deniz Kayatepe

25 Ağustos Pazar:

17.00 Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer

21.45 Adanaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Feridun Daldaş

21.45 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü: İlker Yasin Avcı

26 Ağustos Pazartesi:

21.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Şanlıurfaspor: Davut Dakul Çelik

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