Trendyol 1. Lig'de 32. haftanın perdesi açılıyor

Trendyol 1. Lig'in 32. haftası, yarın yapılacak 3 maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Geosis Boluspor (11 Nisan)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)

5 Nisan Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK (Atatürk Olimpiyat)

6 Nisan Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)