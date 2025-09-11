Trendyol 1. Lig'de 5. haftanın perdesi yarın açılacak
İSTANBUL (AA) - Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı yarı başlayacak.
Haftanın açılış mücadelesinde Esenler Erokspor, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 5. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
17.00 Esenler Erokspor-Atakaş Hatayspor (Esenler Erokspor)
20.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor (Bodrum İlçe)
13 Eylül Cumartesi:
16.00 İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)
19.00 Arca Çorum FK-İmaj Altyapı Vanspor (Çorum Şehir)
19.00 Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyer (BG Grup 4 Eylül)
14 Eylül Pazar:
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Serikspor (Iğdır Şehir)
16.00 Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atko Grup Pendikspor (Diyarbakır)
15 Eylül Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)