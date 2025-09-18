Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  18.09.2025 14:21
  • Giriş: 18.09.2025 14:21
  • Güncelleme: 18.09.2025 14:21
Kaynak: AA
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

İSTANBUL (AA) - Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 6. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

14.30 Serikspor-Bandırmaspor: Emre Kargın

17.00 Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Aksuoğlu

17.00 İstanbulspor-Arca Çorum FK: Erdem Mertoğlu

20.00 Atakaş Hatayspor-Boluspor: Yunus Dursun

20 Eylül Cumartesi:

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK: Yusuf Adnan Kendirciler

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Özbelsan Sivasspor: Reşat Onur Coşkunses

19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor: Melih Kurt

19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor: Hakan Ülker

21 Eylül Pazar:

16.00 SMS Grup Sarıyerspor-Atko Grup Pendikspor: Ömer Faruk Turtay

19.00 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Süleyman Bahadır

