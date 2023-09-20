Trendyol 1. Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı
Kaynak: AA
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre dijital atama yöntemiyle belirlenen hakemler şöyle:
22 Eylül Cuma
20.00 Boluspor-Tuzlaspor: Feridun Daldaş
20.00 Eyüpspor-Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
23 Eylül Cumartesi
16.00 Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor: Davut Dakul Çelik
16.00 Manisa FK-Göztepe: İlker Yasin Avcı
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor: Fatih Tokail
24 Eylül Pazar
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Aksu
19.00 Adanaspor-Erzurumspor FK: Alper Akarsu
19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor: Adnan Deniz Kayatepe
25 Eylül Pazartesi
20.00 Altay-Bodrum FK: Yunus Dursun