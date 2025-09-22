Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
İSTANBUL (AA) - Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde 7. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
17.00 Boluspor-Eminevim Ümraniyespor: Burak Olcar
20.00 Arca Çorum FK-Serikspor: Yusuf Ziya Gündüz
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor: Ömer Faruk Gültekin
24 Eylül Çarşamba:
14.30 Bandırmaspor-Manisa FK: Raşit Yorgancılar
17.00 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Ali Özer
20.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor: Fatih Tokail
20.00 Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor: Berkay Erdemir
25 Eylül Perşembe:
17.00 Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor: Ayberk Demirbaş
20.00 Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor: Burak Demirkıran
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer: Gürcan Hasova