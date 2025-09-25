Giriş / Abone Ol
  • 25.09.2025 21:14
  • Giriş: 25.09.2025 21:14
  • Güncelleme: 25.09.2025 21:14
Kaynak: AA
Trendyol 1. Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

İSTANBUL (AA) - Trendyol 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

27 Eylül Cumartesi:

16.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK: Melih Kurt

28 Eylül Pazar:

16.00 Manisa FK-Sipay Bodrum FK: Fevzi Erdem Baş

16.00 İstanbulspor-Boluspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Serikspor-Erzurumspor FK: Süleyman Bahadır

19.00 Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor: Turgut Doman

29 Eylül Pazartesi:

14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor: Emre Kargın

17.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Amed Sportif Faaliyetler: Burak Pakkan

20.00 Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor: Hakan Ülker

20.00 Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyer: Furkan Aksuoğlu

