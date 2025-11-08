Trendyol 1. Lig'de Bugün Hangi Maçlar Var? (8 Kasım 2025 Fikstür

Trendyol 1. Lig’de rekabet her geçen hafta daha da kızışırken, futbolseverler 8 Kasım 2025 Cumartesi gününün maç programını araştırıyor. Zirve yarışı, play-off mücadelesi ve küme hattındaki hareketlilik nedeniyle bugünkü karşılaşmalar büyük önem taşıyor. Taraftarlar, “Trendyol 1. Lig’de bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt ararken, günün maç saatleri ve karşılaşma analizleri haberimizde yer alıyor.

8 KASIM 2025 TRENDYOL 1. LİG GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

Saat Karşılaşma Kanal Maç Yorumu 13:30 Sivasspor - Manisa FK TRT Spor Manisa FK deplasmanda kritik bir galibiyet hedefliyor. Sivasspor ise iç sahada kaybetmek istemeyen taraf. 13:30 Bandırmaspor - Boluspor Bein Connect Bandırma'da zorlu bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Boluspor tempoyu kontrol etmek isteyebilir. 16:00 Sakaryaspor - Serik Spor TRT Spor Sakaryaspor taraftarı önünde favori olarak gösterilse de Serik Spor kontra ataklarla sürpriz arayabilir.

KARŞILAŞMALARA GENEL BAKIŞ

Günün fikstürü özellikle puan mücadelesinin yoğun olduğu takımları karşı karşıya getiriyor. Hem alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi hem de üst sıralara tutunma hedefi açısından karşılaşmaların sonucu lig sıralamasını doğrudan etkileyebilir.

Takımlardan Beklentiler ve Oyun Planları

Sivasspor: İç saha motivasyonu ve kontrollü oyun.

İç saha motivasyonu ve kontrollü oyun. Manisa FK: Deplasmanda hızlı hücumlarla gol arayabilir.

Deplasmanda hızlı hücumlarla gol arayabilir. Bandırmaspor: Topa hükmetmeye dayalı bir oyun anlayışı.

Topa hükmetmeye dayalı bir oyun anlayışı. Boluspor: Savunma disiplinini koruyarak pozisyonları değerlendirme.

Savunma disiplinini koruyarak pozisyonları değerlendirme. Sakaryaspor: Taraftar desteğiyle maç temposunu artırma hedefinde.

Taraftar desteğiyle maç temposunu artırma hedefinde. Serik Spor: Rakibi yıpratmaya yönelik sabırlı bir oyun planı.

Trendyol 1. Lig’de bugün kaç maç var?

Bugün Trendyol 1. Lig’de toplam üç karşılaşma oynanacak.

Sivasspor - Manisa FK maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 13:30’da başlayacak.

Sakaryaspor - Serik Spor maçı ne zaman?

Mücadele saat 16:00’da oynanacak.

Bandırmaspor - Boluspor maçı hangi sahada?

Maç Bandırma’da oynanacak.

Trendyol 1. Lig’de bugün sahne alacak mücadeleler, lig sıralaması ve sezon hikayesi açısından belirleyici olabilir. Futbolseverler keyifli ve çekişmeli bir gün yaşayacak gibi görünüyor. Tüm karşılaşmalar, sahadaki mücadele kadar puan tablosuna yansıyacak etkileriyle de yakından takip edilecek.