Trendyol 1. Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
İSTANBUL (AA) - Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun birinci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde ilk haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
21.30 Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK: Muhammet Ali Metoğlu
9 Ağustos Cumartesi:
19.00 Erzurumspor FK-Sivasspor: Fatih Tokail
19.00 İstanbulspor-Serikspor: Yusuf Adnan Kendirciler
21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sarıyer: Turgut Doman
21.30 Atakaş Hatayspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Melih Aldemir
10 Ağustos Pazar:
16.30 Bandırmaspor-Sakaryaspor: Alpaslan Şen
19.00 Boluspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Egemen Artun
21.30 Arca Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler: Ömer Faruk Turtay
21.30 Bodrum FK-Pendikspor: Mehmet Ali Özer
11 Ağustos Pazartesi:
21.30 Esenler Erokspor-Adana Demirspor: Erdem Mertoğlu