Trendyol 1. Lig'de ilk iki haftanın maç programı açıklandı
İSTANBUL (AA) - Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu 1. ve 2. hafta müsabakalarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk iki haftanın maç programı şöyle:
1. Hafta
8 Ağustos Cuma:
21.30 Ümraniyespor-Manisa FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
9 Ağustos Cumartesi:
19.00 Erzurumspor FK-Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 İstanbulspor-Serik Belediyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.30 Atakaş Hatayspor-Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)
21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sarıyer (Iğdır Şehir)
10 Ağustos Pazar:
16.30 Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Boluspor-Vanspor FK (Stat henüz açıklanmadı)
21.30 Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)
21.30 Bodrum FK-Pendikspor (Bodrum İlçe)
11 Ağustos Pazartesi:
21.30 Esenler Erokspor-Adana Demirspor (Esenler Erokspor)
2. Hafta
15 Ağustos Cuma:
21.30 Serik Belediyespor-Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı)
16 Ağustos Cumartesi:
16.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)
19.00 Sarıyer-Boluspor (Stat henüz açıklanmadı)
21.30 Pendikspor-Bandırmaspor (Pendik)
21.30 Adana Demirspor-Çorum FK (Yeni Adana)
17 Ağustos Pazar:
19.00 Sivasspor-Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Vanspor FK-Esenler Erokspor (Stat henüz açıklanmadı)
21.30 Manisa FK-Atakaş Hatayspor (Manisa 19 Mayıs)
21.30 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Sakarya Atatürk)
18 Ağustos Pazartesi:
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Diyarbakır)
Not: Saha bilgisi boş bırakılan karşılaşmaların hangi stadyumlarda oynanacağının daha sonra ilan edileceği belirtildi.