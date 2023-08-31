Trendyol 1. Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında Adanaspor, saat 21.00'de Kocaelispor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde müsabaka programı şöyle:

Yarın

21.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)

2 Eylül Cumartesi

17.00 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)

19.15 Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

19.15 Manisa FK-Tuzlaspor (Spor Toto Akhisar)

21.45 Eyüpspor-Bitexen Giresunspor (Eyüp)

3 Eylül Pazar

17.00 Bodrumspor FK-Ümraniyespor (Bodrum İlçe)

19.15 Ahtatcı Çorum FK-Gençlerbirliği (Çorum Şehir)

21.45 Altay-Göztepe (Alsancak Mustafa Denizli)

21.45 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK (11 Nisan)