Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takım belli oluyor

Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takım, yarın Kayseri'de oynanacak Artı Değer Vanspor-Batman Petrolspor maçıyla belli olacak. Final heyecanı RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Spor
  • 31.05.2025 16:11
  • Giriş: 31.05.2025 16:11
  • Güncelleme: 31.05.2025 16:11
Kaynak: AA
Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takım belli oluyor
Foto: AA

Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takım yarın belli olacak - Nesine 2. Lig play-off finalinde Artı Değer Vanspor ile Batman Petrolspor, Kayseri'de karşı karşıya gelecek

Nesine 2. Lig play-off final maçı, yarın Kayseri'de oynanacak.

Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off finalinde Artı Değer Vanspor ile Batman Petrolspor mücadele edecek.

Kayseri'deki RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

BirGün'e Abone Ol