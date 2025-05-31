Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takım belli oluyor
Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takım, yarın Kayseri'de oynanacak Artı Değer Vanspor-Batman Petrolspor maçıyla belli olacak. Final heyecanı RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA
Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takım yarın belli olacak - Nesine 2. Lig play-off finalinde Artı Değer Vanspor ile Batman Petrolspor, Kayseri'de karşı karşıya gelecek
Nesine 2. Lig play-off final maçı, yarın Kayseri'de oynanacak.
Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off finalinde Artı Değer Vanspor ile Batman Petrolspor mücadele edecek.
Kayseri'deki RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.