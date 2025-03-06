Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK: 2 - Pendikspor: 4

Trendyol 1. Lig’in 28. haftasında Pendikspor, Ankara’da karşılaştığı Erzurumspor FK’yı 4-2’lik skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar

1. dakikada Sylla, Alpaslan’ın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi.

3. dakikada penaltı atışını kullanan Eren Tozlu, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 1-0

13. dakikada Celal’in uzun pasında topu alan Sylla, savunmayı çalımladıktan sonra yaptığı aşırtma vuruşla kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

15. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Berkay ceza sahası içinde kafayı vurdu. Kaleye yönelen topu Mustafa Yumlu eliyle çıkardı. Bunun üzerine hakem Sarper Barış Saka, Mustafa Yumlu’yu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı ve penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada kullanılan penaltıda Hasan, topu filelerle buluşturdu. 2-1

47. dakikada serbest vuruşta Hasan topu içeriye ortaladı. Kaleciden seken topu takip eden Bekir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

69. dakikada ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta topun başına gelen Bekir, doğrudan kaleye yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-3

79. dakikada Giorbelidze, ceza sahasında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Sarper Barış Saka oyunu devam ettirdi. VAR’ın uyarısıyla monitöre gererek pozisyonu tekrar izleyen Sarper Barış Saka, kararını değiştirmedi.

90+9. dakikada Efe, ceza sahası içinde yerde kaldı, hakem Sarper Barış Saka devam kararı verdi. VAR’dan gelen çağrıyla pozisyonu tekrar izleyen Sarper Barış Saka, penaltı noktasını gösterdi.

90+12. dakikada kullanılan penaltıda topun başına gelen Del Valle’nin şutunda kaleci topu çıkardı. Pozisyonun devamında Del Valle, topu filelerle buluşturdu. 2-4



Hakemler: Sarper Barış Saka, Azem Zorlu, Abdülhamit Söyler

Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Celal Hanalp, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Salih Sarıkaya (Yakup Kırtay dk. 62), Giovanni Crociata, Okechukwu Azubuike (Muhammed Furkan Özhan dk. 80), Guram Giorbelidze, Tonio Teklic (Gökhan Akkan dk. 26), Eren Tozlu, Cheikne Sylla (Mehmet Taş dk. 61)

Yedekler: Kağan Moradaoğlu, İlkan Sever, Süleyman Enes Karakaş, Toni Tasev, Koray Kılınç, Streli Mamba

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Pendikspor: Erdem Canpolat, Murat Akça, Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk (Tarık Tekdal dk. 87), Furkan Doğan, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç, Mete Kaan Demir (Ahmet Mert Koşar dk. 86), Bekir Karadeniz, Yonathan Del Valle, Jetmir Topalli (Efe Sayhan dk. 71)

Yedekler: Emre Koyuncu, Hüseyin İşlek, Erden Kayra Aydın, Djordje Denic, Efehan Pekdemir, Arin Ataç, Emircan Çiçek

Teknik Sorumlu: Taylan Temel

Goller: Eren Tozlu (dk. 3 pen.), Cheikne Sylla (dk. 12) (Erzurumspor FK), Hasan Kılıç (dk. 17 pen.), Bekir Karadeniz (dk. 47, dk. 69) Yonathan Del Valle (dk. 90+12) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Eren Tozlu, Giovanni Crociata, Mehmet Taş, Gökhan Akkan, Furkan Özhan (Erzurumspor FK), Mesut Özdemir, Erdem Canpolat, Furkan Doğan, Alpaslan Öztürk, Bekir Karadeniz (Pendikspor)

Kırmızı kart: Mustafa Yumlu (dk. 15) (Erzurumspor FK)