Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK: 2 Sivasspor: 0

Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Erzurumspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

22. dakikada ev sahibi takımın geliştirdiği atakta topla buluşan Mustafa Fettahoğlu ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede topa sahip oldu.

55. dakikada konuk takımın çıkarken kaptırdığı topu kazanan Mustafa Yumlu’nun pasında Benhur Keser ceza sahası önünden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0

66. dakikada ev sahibi takımım orta sahadan geliştirdiği atakta ceza sahası önünde topla buluşan Benhur Keser sert bir vuruşla direğin yanından topu ağlarla buluşturdu. 2-0



Hakemler: Fatih Tokail, Kemal Elmas, Faruk Yağlı

Erzurumspor FK: Matija Orbanic, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay, Brandon Baiye, Sefa Akgün (Adem Eren Kabak dk.77), Giovanni Crociata (Amar Gerxhaliu dk. 89), Benhur Keser (Marko Bozic dk. 71), Mustafa Fettahoğlu (Furkan Özhan dk. 89), Eren Tozlu

Yedekler: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Cengizhan Bayrak, Mert Önal, İlkan Sever, Serkan Köse

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Okan Erdogan, Emirhan Başyiğit, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Charilaos Charisis, Samuel Moutoussamy (Özkan Yiğiter dk. 71), Ahmet Abdullah Çakmak (Aliou Badji dk. 71), Benjamin Mbunga Kimpioka, Veljko Simic (Kerem Atakan Kesgin dk. 84), Kamil Fidan (Alex Pritchard dk. 71)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Arda Erdursun, Feyzi Yıldırım, Çağlayan Menderes, Mert Çelik, Bekir Böke

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Gol: Benhur Keser (dk. 55 ve 66) (Erzurumspor FK)

Sarı Kart: Murat Paluli (Sivasspor)