Trendyol 1. Lig: Eyüpspor: 3 - Erzurumspor FK: 0

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Erzurumspor FK’yı ağırlayan Eyüpspor, rakibini 3-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

10. dakikada ceza sahası içi sol tarafından son çizgiye inen Caner Erkin, topu içeriye çevirdi. Fredy’nin kale önünde bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.

23. dakikada sağ taraftan Caner Erkin’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Claro’nun kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

26. dakikada sağ taraftan Ahmed Kutucu’nun ceza sahası içine yaptığı ortaya ön direkte Bruno’nun kafa vuruşunda kaleci Göktuğ meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu Recep Niyaz, altıpas içinde yaptığı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-0

49. dakikada Eren Tozlu’nun pasıyla savunma arkasına sarkan Rosheuvel’in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

67. dakikada ceza yayında topla buluşan Fredy, pasını ceza sahası içi sol çaprazındaki Bruno’ya aktardı. Bruno’nun sol çaprazdan çektiği şutla meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

87. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Ahmed Kutucu, pasını altıpas içindeki Mete Kaan Demir’e aktardı. Mete Kaan’ın tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0



Hakemler: Alpaslan Şen, Güner Mumcu Taştan, Azad İlhan

Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar, Metehan Baltacı, Claro (Uğur Demirok dk. 90+2), Caner Erkin (Mete Kaan Demir dk. 75), Robin Yalçın, Fredy, Ahmed Kutucu, Recep Niyaz (Seslar dk. 90+2), Ampem (Melih Kabasakal dk. 75), Bruno (Mustafa Pektemek dk. 90+2)

Yedekler: Birkan Tetik, Ömer Bayram, Hüseyin Maldar, Samet Çolak, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Arda Turan

Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Batuhan Artarslan, Mustafa Akbaş, Furkan Özhan, Estrela, Sefa Akgün (Süleyman Koç dk. 72), Özgür Sert, Eren Tozlu, Rosheuvel

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Yakup Kırtay, Fırat Şaşi, Alperen Karaca, Hüseyin Mevlütoğlu, Alican Özfesli, Muhammed Emin Yavaş, Ufuk Budak, Mustafa Gürkan Varlık

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Recep Niyaz (dk. 26), Bruno (dk. 67), Mete Kaan Demir (dk. 87) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Bruno, Claro (Eyüpspor), Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK)