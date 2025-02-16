Trendyol 1. Lig: Gençlerbirliği: 3 - Pendikspor: 0
Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Pendikspor’u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
35. dakikada Amilton sağ kanattan ceza sahası ortasında Joca’nun şutu ağlara gitti. 1-0
45. dakikada Nalepa’nın kullandığı serbest vuruşta Metehan’ın vuruşunda kaleci Erdem topu kontrol etmek isterken kendi kalesine gönderdi. 2-0
57. dakikada Amilton’un içeri çevirdiği topa Joca’nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
76. dakikada soldan Metehan’ın ortasında ceza sahası içinde Gaucho, gelişine vurarak topu filelere yolladı. 3-0
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Ramazan Ufuk Avdaş, Oğuzhan Yazır
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu (Fıratcan Üzüm dk. 82), Zan Zuzek, Matej Hanousek, Adem Eren Kabak, Amilton, Michal Nalepa (Mikail Okyar dk. 89), Samuel Joca (Ensar Kemaloğlu dk. 69), Metehan Mimaroğlu (Samed Onur dk. 89), Daniel Popa (Leo Gaucho dk. 69)
Yedekler: Orkun Özdemir, Oğuzhan Berber, Gökhan Altıparmak, Umut İslamoğlu, Emirhan Ünal
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Pendikspor: Erdem Canpolat, Furkan Doğan, Welinton, Murat Akça, Nuno Sequeira (Tarık Tekdal dk. 46), Mesut Özdemir, Hasan Kılıç (Samuel Saiz dk. 77), Mete Kaan Demir (Berkay Sülüngöz dk. 15), Mustafa Pektemek, Yonathan Del Valle, Emeka Eze (Djorde Denic dk. 65)
Yedekler: Emre Koyuncu, Stelios Kitsiou, Erdem Özgenç, Bekir Karadeniz, Tunç Ataç, Jetmir Topalli
Teknik Direktör: Sedat Ağçay
Goller: Samuel Joca (dk. 35), Erdem Canpolat (dk. 45 k.k.), Leo Gaucho (dk. 76) (Gençlerbirliği)
Kırmızı kartlar: Welinton (dk. 8), Furkan Doğan (dk. 87) (Pendikspor)
Sarı Kartlar: Nuno Sequeira, Mesut Özdemir (Pendikspor)