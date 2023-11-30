Trendyol 1. Lig'in 14. haftası yarın başlayacak
Kaynak: AA
Trendyol 1. Lig'in 14. haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trendyol 1. Lig'in 14. hafta programı şu şekilde:
Yarın:
20.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Adana)
20.00 Kocaelispor-Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)
2 Aralık Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)
13.30 Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)
19.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK (11 Nisan)
3 Aralık Pazar:
13.30 Manisa FK-Altay (Mümin Özkasap)
16.00 Erzurumspor FK-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Göztepe-Bitexen Giresunspor (Gürsel Aksel)
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