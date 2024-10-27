Trendyol 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Boluspor: 2

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Boluspor’a 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

9. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Muammer Sarıkaya’nın yerden vuruşunda kaleci Çağlar Şahin Akbaba meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada Jefferson’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken top Hüsamettin Yener’de kaldı. Hüsamettin’in ceza sahası içi sol tarafından ortasında penaltı noktasında bulunan Daniel Avramovski’nin gelişine vuruşunda Ali Yaşar’a da çarpan top ağlara gitti. 0-1

16. dakikada Enes Alıç’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Daniel Avramovski kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

29. dakikada Ali Yaşar’ın ceza sahası dışından sert vuruşunda Daniel Avramovski’ye çarpan topu kale önünde Muammer Sarıkaya kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu. 1-2

68. dakikada Diarra’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu kale önünde bulunan Muammer Sarıkaya’nın kafa vuruşuyla tamamlamak istedi fakat kaleci Çağlar Şahin Akbaba meşin yuvarlağı çıkardı.

89. dakikada Mukairu’nun sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci İsa Doğan’dan seken top Eren Aydın’da kaldı. Eren’in kale önünde müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.





