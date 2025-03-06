Trendyol 1. Lig: MKE Ankaragücü: 3 - Yeni Malatyaspor: 0

Trendyol 1. Lig’in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

4. dakikada Rakoczy’nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kwabena’nın şutunda kaleci Çınar topu kontrol etmek isterken meşin yuvarlağı kendi kalesine attı. 1-0

37. dakikada sol kanattan Kwabena’nın ortasında Yiğit meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 2-0

52. dakikada sağ kanattan Cephas’ın ortasında ceza sahası içinde Kwabena’nın vuruşunda top filelere gitti. 3-0



Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Kadir Beyaz, Kerem İlitangil

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Mert Çetin (Diogo Coelho dk. 84), Özgür Aktas, Halil Pehlivan, İsmail Çokçalış, Mahmut Tekdemir (Cem Türkmen dk. 60), Ali Kaan Güneren (Sıraç Astanakulov dk. 71), Owusu Kwabena (Emre Gültekin, dk. 60), Michal Racoczy, Renaldo Cephas (Dorin Rotariu dk. 60), Rjiad Bajic

Yedekler: Erten Ersu, Görkem Cihan, Nico Schulz, Enes Tepecik, Osman Çelik

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Talha Garip (Metehan Ünal dk. 62), Yiğit Ulaş, Muhammed Göktürk Gök, Ömer Çağrı Ataş (Murat Şamil Güler dk. 46), Emircan Bayrakdar, Enes Nas, Furkan Söyler (Enes Savucu dk. 76), Eray Şişman (Kürşat Yılmaz Selamoğlu dk. 46), Halil İbrahim Atcı (Osman Katipoğlu dk. 76), Umut Tanış

Yedekler: Enes Salik

Teknik Direktör: Murat Uçkun

Goller: Çınar Yıldızlı (dk. 4 k.k.), Yiğit Ulaş (dk. 37 k.k.) Owusu Kwabena (dk. 52) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Yiğit Ulaş (Yeni Malatyaspor), Cem Türkmen (MKE Ankaragücü)