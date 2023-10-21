Trendyol 1. Lig: Tuzlaspor: 1 - Kocaelispor: 2 (Maç sonucu)

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Tuzlaspor, Kocaelispor’u konuk etti. Mücadele konuk ekip Kocaelispor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

6. dakikada ceza yayı üzerinde Tidiany’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ahmet Yazar, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarıya gitti.

13. dakikada sağ taraftan Oğuz Ceylan’ın ceza sahasına yaptığı ortada kale önünde iyi yükselen Emir Ortakaya, yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

21. dakikada ceza yayının sol tarafından Muhammed Akarslan’ın yaptığı ortada, arka direkte William Togui topu göğsüyle indirerek sola çekti. Muhammed, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

42. dakikada ceza sahası dışından Yusuf Emre Gültekin’in yerden yavaş vuruşunda yerden seken topu kontrol edemeyen Ferhat Kaplan’ın hatasında meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

51. dakikada sağ taraftan William Togui’nin yerden pasında ceza sahası içinde topla buluşan James Adeniyi, rakibini geçerek sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Harun Tekin’in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

83. dakikada James Adeniyi’nin Emir Ortakaya’ya orta sahada hava topu mücadelesinde yaptığı müdahale sonrası hakem Ömer Faruk Turtay, Adeniyi’ye ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.





