Trendyol 1. Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Bandırmaspor: 3

Trendyol 1. Lig’inin 33. haftasında Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor’u konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 3-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar

3. dakikada Yeni Malatyaspor’da kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Umut’un şutunda kaleci Akın, tuttuğu topu ellerinden kaçırınca Enes Savucu fırsatı değerlendirerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

8. dakikada Bandırmaspor atağında Messaoudi, Umut’un müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem Melih Aldemir penaltı noktasını gösterdi.

10. dakikada penaltı vuruşu için beyaz noktaya gelen Paixao, sert bir vuruş ile topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 1-1

45+2. dakikada konuk ekinin başlattığı atakta Ndongala’nın şık ara pasıyla topu önünde bulan Messaoudi, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

80. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Bandırmaspor’da, Rahmetullah’ın kale önüne yolladığı ortaya bekletmeden vuran Diony, takımının üçüncü golünü kaydeti. 1-3



Hakemler: Melih Aldemir, Kadir Beyaz, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Yeni Malatyaspor: Çınar, Emircan, Talha, Yiğit, Alperen (Metehan dk. 46), Emir, Umut, Murat Şamil (Kemalcan dk. 86), Kerem (Mehmet Veysi dk. 86), Halil (Osman dk. 86), Enes Savucu (Kürşat Yılmaz dk. 90)

Yedekler: Eray, Enes Salik, Ömer Çağrı, Ekrem, Eymen,

Teknik Direktör: Murat Uçkun

Bandırmaspor: Akın, Rahmetullah, Mexer, Sergen, Hakan, Mehmet, Kerim (Diony, dk. 55), Murat (Yağız dk. 89), Paixao (İbrahim dk. 68), Messaoudi (Louzif dk. 68), Ndongala (Erkam dk. 89)

Yedekler: Yiğit

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Enes Savucu (dk. 3) (Y.Malatyaspor), Paixoa (dk. 10 pen.), Messaoudi (dk. 46), Diony (dk. 80) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Kerem, Emircan, Umut (Y. Malatyaspor), Rahmetullah (Bandırmaspor)