Trendyol 1. Lig’de 18. haftanın hakemleri açıklandı

TFF MHK tarafından yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemlerin isimleri belli oldu.

Spor
  • 19.12.2025 12:32
  • Giriş: 19.12.2025 12:32
  • Güncelleme: 19.12.2025 12:51
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre sezonun 18. haftasındaki maçları yönetecek hakemlerin isimleri belli oldu.

Söz konusu maçlar ve hakemler şunlar:

Bugün:

20.00 Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer: Ömer Faruk Gültekin

Yarın:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Özbelsan Sivasspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

13.30 Bandırmaspor-Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik

16.00 Boluspor-Atko Grup Pendikspor: Alpaslan Şen

19.00 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Süleyman Bahadır

21 Aralık Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Serikspor: Oğuzhan Gökçen

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Adana Demirspor: Melih Aldemir

16.00 Arca Çorum FK-Sakaryaspor: Çağdaş Altay

19.00 İstanbulspor-İmaj Altyapı Vanspor: Ayberk Demirbaş

22 Aralık Pazartesi:

20.00 Sipay Bodrum FK-Amed Sportif Faaliyetler: Reşat Onur Coşkunses

