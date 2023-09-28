Trendyol, Contemporary İstanbul’un partneri oldu

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, sanat dünyasını bir araya getiren Türkiye’nin önde gelen sanat etkinliklerinden olan Contemporary İstanbul’un partneri oldu. Eserlerinde gelişen teknolojinin bireysel ve toplumsal etkilerini sorgulayan Memo Akten’in “Deep Meditations: A brief history of almost everything” eseri de bu kapsamda Türkiye’de ilk kez Trendyol’un katkılarıyla GLOBART küratörlüğünde Contemporary İstanbul’da sanatseverler ile buluşuyor.

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Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, 26 Eylül – 1 Ekim tarihlerinde Tersane İstanbul’da gerçekleşecek Contemporary İstanbul’un partneri oldu. Trendyol, bu yıl 18. kez kapılarını sanatseverlere açacak olan Contemporary İstanbul’da Memo Akten’in Deep Meditations: A brief history of almost everything” eserini sanatseverler ile buluşturuyor. Trendyol, Contemporary İstanbul’da, Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi Yeşim Uygur moderatörlüğünde Trendyol Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, sanatçı Ardan Özmenoğlu ve sanatçı Ekrem Yalçındağ’ın katılımıyla ‘Dijital Çağda Ulaşılabilir Sanat’ başlıklı bir panel gerçekleştirdi.

Contemporary İstanbul’da, Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi Yeşim Uygur moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde çağdaş sanatın değerli iki temsilcisi Ardan Özmenoğlu ve Ekrem Yalçındağ ile birlikte Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz yer alarak ulaşılabilir ve erişilebilir sanat alanına önemli bilgiler aktardı.

TRENDYOL ARTTALKS’UN İLKİ BODRUM ZAİ YAŞAM’DA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol’un katkılarıyla Marcus Graf'ın moderatörlüğünde “Art Talks”ın ilki gerçekleştirildi. Bodrum’da sanat, edebiyat ve gastronomiyi iç içe geçiren Zai Yaşam’da “Art Talks” etkinliğiyle bağımsız genç sanatçılar eserlerini sanatseverlere tanıtma imkânı buldu. Etkinlikte Türk resim sanatının dünyaca ünlü ismi Devrim Erbil baş konuşmacı olarak yer aldı. Diğer konuşmacılar arasında yer alan Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz ve bağımsız genç sanatçı Eylem Begüm Tunç sanatın ve sanat eserlerinin daha ulaşılabilir kılınması ile ilgili bilgiler aktarıldı.

GEÇMİŞTEN İZLER BULACAĞINIZ 'ORTAK BELLEK' SEÇKİSİ TRENDYOL'DA

150’den fazla bağımsız sanatçının bine yakın eserini Türkiye’nin her köşesindeki sanatseverlerle buluşturan Trendyol Sanat, “Ortak Bellek” seçkisini satışa sundu. Seçkide yer alan eserler nostalji ve hafıza temaları üzerinden objeler, nesneler ve geçmiş deneyimler ile kurulan duygusal bağları ele alıyor.

Sanatı geniş kitlelerle paylaşmak mottosuyla yola çıkan Trendyol Sanat, farklı iş birlikleriyle sanatseverleri yeni eserler ile buluşturmaya devam ediyor. GLOBART iş birliği ile tematik seçkiler kapsamında satışa sunulan “Ortak Bellek” temalı seçki, ortak bir küratöryel eksende bir araya getirilmiş üç sanatçının orijinal eserlerden oluşuyor.

Trendyol Sanat, her ay iş birliği yaptığı farklı sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. “Ortak Bellek” seçkisi ile değer verilen anıların kimliğin inşasındaki önemini ve aynı zamanda kırılgan hallerini hatırlatıyor. Seçkide yer alan Tutku Bulutbeyaz, Bengisu Bayrak ve İlsu Aslan’ın eserleri kolaj, yağlı boya, çizim gibi farklı teknikler aracılığıyla öznel ve ortak hafızanın kimliği ve yaşantıyı şekillendirmedeki gücüne vurgu yapıyor.

‘Genç sanatçılar için avantaj’

Sanat eseri nasıl edineleceği hakkında büyük çekinceleri olan büyük bir kitle olduğunu ifade eden Tutku Bulutbeyaz, “Trendyol'un sanat eseri satıyor oluşunun onlar için çok büyük bir avantaj olacağını düşünüyorum. Bu girişimin en büyük ve olumlu katkısı bu olacak. Henüz bir galeriyle çalışmayan ve elindeki üretimi bir şekilde pazarlayamayan genç sanatçılar için sanal sanat marketleri epey avantajlı bir yerde konumlanıyorlar. Trendyol’un da potansiyel alıcıya genç sanatçıları ulaştırmada önemli bir platform olacağı kanaatindeyim” dedi.

‘Yeni diyaloglar kurmasını ümit ediyorum’

Günümüzde internet üzerinden bilgiye erişimin kolaylaşmasının aynı zamanda rekabeti de artırdığına dikkat çeken Bengisu Bayrak ise, “Sanatçılar üretimlerini sergilemekte veya dijital ortamlarda izleyiciyle buluşturmakta zaman zaman zorlanabiliyor. O nedenle Trendyol Sanat'ın yeni bir platform oluşturmasının değerli olduğunu düşünüyorum. Bu platformun tesadüfi karşılaşmalara yol açarak yeni diyaloglar kurmasını ümit ediyorum. “Ortak Bellek” seçkisinde kağıt işlerden bir seçkiyle yer almaktan mutluyum” diye konuştu.

‘Trendyol Sanat, sanatın ulaşılabilirliği anlamında önemli’

Trendyol Sanat gibi platformların, genç sanatçılar için, sanatın ulaşılabilirliği anlamında önemli olduğunun altını çizen İlsu Aslan da, “Bu durum bir yandan da sergi konseptiyle genç sanatçılara alan sağlıyor. Sanatçılar ve izleyicileri ortak bir alanda buluşturuyor, dolayısıyla izleyiciyle sanatçıya uzaktan da olsa bir buluşma noktası sağlamış oluyor. Trendyol sanatın böyle bir dijital sergi alanı sunması, geniş kitlelerdeki izleyicilerin eserlere metinleriyle birlikte ulaşabiliyor ve eserlere bu anlamda temas ediyor olması çok değerli” ifadelerini kullandı.

TRENDYOL SANAT, ÇAĞDAŞ SANATIN ÖNDE GELEN İSİMLERİYLE DİJİTAL KÖPRÜ KURUYOR

Trendyol’un sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir’ ve ‘erişilebilir’ kılmayı hedefiyle hayata geçirdiği Trendyol Sanat, genç sanatçıların keşfedilmesine olanak sağlarken, çağdaş sanatın önde gelen isimleriyle de özel iş birliklerine imza atıyor. Bugüne dek yapılan iş birlikleri kapsamında Leo Lunatic, Ardan Özmenoğlu, İsmail Acar ve Ekrem Yalçındağ gibi sanat dünyasının önde gelen isimlerinin imzasını taşıyan eserler sanatseverlerle buluşturuldu. Sanatı herkes için ulaşılabilir kılan Trendyol Sanat sayesinde, meraklıları saygın isimlerin eserlerine kolayca erişebildi ve bu sayede hayalleri süsleyen sanatçıların eserleri yalnızca saatler içinde tükendi.

Yapıtlarında geometrik ve floral motifleri el işçiliğine bir övgü niteliğinde kullanan ve Türk çağdaş sanatının önemli temsilcilerinden Ekrem Yalçındağ’ın “Infinity” adlı 100 adet limitli edisyon serisi imzalı olarak Trendyol Sanat aracılığıyla sanatseverlerle buluştu.

Popüler kültüre ait ifade ve imgeleri kendi tarzıyla yorumlayan sanatçı Ardan Özmenoğlu’nun sadece 50 adet ürettiği ‘Mimoza’ isimli eser, Trendyol Sanat üzerinden satışa çıkarılması ile yalnızca 3 saat içinde tükendi. Trendyol Sanat'la sanatın ve sanat eserlerinin daha ulaşılabilir kılındığını ve bu yüzden iş birliğinde yer almaktan mutlu olduğunu dile getiren Ardan Özmenoğlu’nun, 10,5 x 9 x 9 cm boyutlarındaki eseri sanatçı imzalı olarak sanatseverlere teslim edildi.

The Guardian gazetesinin en iyi 15 sokak sanatçısı sıralamasında yer alan Leo Lunatic, “Dünyanın en sessiz ve uysal hayvanı olan pandanın, doğanın yok oluşuna kızgınlığını resmediyorum” olarak tanımladığı kızgın pandasını sadece Trendyol’a özel olarak üretti. Sanatseverler, Kızgın Panda’nın Leo Lunatic imzalı açık edisyonlarına sadece 8- 9 Ocak tarihleri arasında Trendyol’dan ulaşabildi. Lunatic’in “Kızgın Panda”sı 50x50 boyutlarında fine art baskı ile sertifikalı olarak sanatseverlere gönderildi.

TEKNOFEST’İ SANAT İLE BULUŞTURDU

Trendyol, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’i de sanat ile buluşturdu. Geçtiğimiz sene ve bu sene TEKNOFEST’te sanat ve teknolojiyi bir araya getiren Refik Anadol’un “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi Trendyol’un katkılarıyla İstanbul ve Ankara Teknofest’in ardından 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde İzmir Çiğli Havalimanı’nda sanatseverler ile buluşuyor. 'Makine Hatıraları: Uzay' sergisi, Türkiye’nin çağdaş sanat alanındaki öncülerinden Refik Anadol’un 2021'de hayata geçirdiği, uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutarak yeni bir kavramsal çerçeve sunuyor.

TÜRKİYE’DE BİR İLK OLARAK SANAT METAVERSE’E TAŞINDI

Trendyol Sanat, Türkiye’de bir ilk olarak sanatı metaverse dünyasına taşıdı. Trendyol Sanat, birinci yaşında, GoArt iş birliği ile platformda sergilediği sanat eserlerini metaverse ile farklı bir boyutta sergiledi. Sanatseverlerle buluşan metaverse alanında 600’e yakın sanat eseri yer alıyor. Sanatseverler, 3 günde bir değişen sergiler eşliğinde bu alanı gezme imkânı buluyor. Kullanıcılar, Trendyol Sanat metaverse deneyimi ile 3 boyutlu olarak eserlerin her detayını yakından inceliyor, sanatçıların avatarlarından sanatçılar ve çalışmaları hakkında detaylı bilgi öğrenebiliyor. Türkiye’de ilk kez satışa dönen metaverse sanat mağazasını açan Trendyol Sanat, böylece metaverse deneyimi ile sanat eserlerinin satın alınmasını da ilk defa mümkün hale getirdi.

TRENDYOL SANAT, TEV İŞ BİRLİĞİYLE ANLAMLI PROJE

Bağımsız sanatçıların eserlerinin erişilebilirliğine ve kariyerlerinin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunan Trendyol Sanat, GLOBART iş birliğiyle “Sanat İyileştirir” projesi kapsamında “Umut” temasıyla hazırlanan 40 illüstrasyon sanatçısına ait 800 eseri sanatseverlerin beğenisine sundu. Projeye özel her biri 20 limitli edisyon üretilen eserlerin satışından elde edilen gelirin tamamı Trendyol’un İzmir depremi sonrasında 2020 yılında Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde hayata geçirdiği Kalpten Kalbe Burs Fonu’na aktarılıyor.