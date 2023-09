Trendyol, Contemporary İstanbul’un partneri oldu

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, sanat dünyasını bir araya getiren Türkiye’nin önde gelen sanat etkinliklerinden olan Contemporary İstanbul’un partneri oldu. Eserlerinde gelişen teknolojinin bireysel ve toplumsal etkilerini sorgulayan Memo Akten’in “Deep Meditations: A brief history of almost everything” eseri de bu kapsamda Türkiye’de ilk kez Trendyol’un katkılarıyla GLOBART küratörlüğünde Contemporary İstanbul’da sanatseverler ile buluşuyor.

A- A A+