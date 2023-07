Trendyol Sanat, depremzede öğrencilerin eğitimlerine destek oluyor

Sanatı herkes için ulaşılabilir kılmak için yola çıkan Trendyol Sanat, aynı zamanda gerçekleştirdiği projelerle sanatın iyileştirici gücüne ortak olmaya devam ediyor. Trendyol Sanat, 40 illüstrasyon sanatçısının "Umut" temasıyla hazırladığı, 800 eserlik koleksiyonu sanatseverler ile buluşturuyor. Eserlerden elde edilen gelirin tamamı Türk Eğitim Vakfı bünyesindeki depremzede öğrencilerin eğitimlerine katkı sunmak amacıyla oluşturulan Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu’na aktarılacak.

Advertorial



Trendyol Sanat, sanatın iyileştirici gücünü yaptığı iş birlikleri ile geliştirmeye devam ediyor. Sanata dijitalde yeni bir alan açarak, bağımsız sanatçıların ve eserlerinin geniş kitlelerle buluşmasını hedefleyen Trendyol Sanat, 40 illüstrasyon sanatçısının "Umut" temasıyla hazırladığı ve bağışladığı koleksiyonu sanatseverler ile buluşturuyor. GLOBART iş birliği ile “Sanat İyileştirir” projeleri kapsamında hazırlanan illüstrasyon seçkisiyle elde edilen gelirin tamamı Türk Eğitim Vakfı bünyesindeki depremzede öğrencilerin eğitimlerine katkı sunmak amacıyla oluşturulan Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu’na aktarılacak.

Dünyaca ünlü sanatçılar yer alıyor

Proje kapsamında toplam 800 eser sanatseverlerle buluşacak. Katılımcı sanatçılar arasında 2016'da Mediacat '30 Yaş Altı En İyi 30 Yaratıcı' ödülüne layık görülen Aksel Ceylan, Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, Fransa Ulusal 2022 Le Prix Escapages ödülüne aday gösterilen Çağrı Odabaşı, 2019 Edelvives Uluslararası İllüstrasyon Ödüllerinde başarılar elde etmiş olan Merve Erbilgiç ve Türkiye'yi uluslararası arenada pek çok projede temsil eden Begüm Köse, Erdoğan Karayel, Can Arkun ve Uğur Altın olmak üzere alanında başarılı illüstrasyon sanatçıları yer alıyor.

‘Afetzede gençler için uzun soluklu destek çok önemli’

Banu Taşkın

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, afetzede gençler için uzun soluklu desteğin çok önemli olduğuna dikkat çekerek “Gençlerimizin hayalleri ve hikâyeleri yarıda kalmasın diye, Trendyol’un büyüyerek süren desteğiyle afetzede öğrencilerimizin eğitimlerini desteklemeye devam ediyoruz. 2020 yılından beri yanımızda olan Trendyol’a ve eserlerini afetzede öğrencilerimizin geleceğine ışık olmak için bağışlayan tüm sanatçılara yürekten teşekkür ederiz” diye konuştu.

‘Proje sayesinde umudumuz da sonsuz olur’

Projede yer alan illüstrasyon sanatçısı Elif Işık Töreci de, şunları söyledi: “Bu kadar kalabalık ve güzel bir ekiple omuz omuza, böylesine anlamlı bir projede yer aldığım için çok mutlu ve umutluyum. Dilerim sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü yine yeni yeniden gösterebilme şansına sahip olabildiğimiz bu proje sayesinde, “kalpten kalbe” kurulan bağlarımız çok güçlü, umudumuz da sonsuz olur…”

Projede yer alan bir başka illüstrasyon sanatçısı Başak Karafaki ise, “Duyduğum andan itibaren içimi ısıtan bu projede yer aldığım için çok mutluyum" dedi.

‘Projede yer almanın sorumluluğunu önemsiyorum’

Bir sanatçı olarak böyle kıymetli bir projede yer almanın sorumluluğunu önemsediğini ifade eden Çağrı Odabaşı, “Trendyol’un ev sahipliğinde düzenlenen bu kampanya için bana ulaştıklarında, içimdeki derin hissi en güçlü anlatabileceğim yerden ifade edebileceğim için mutluluk duydum. Seçkiye “Yılkı” isimli çalışmamla dahil oldum. Kağıt üzeri karışık teknik bir çalışma olmakla birlikte, geleneksel ve dijital uygulamaların da birleştiği özel bir iş oldu. Yılkı’yı, Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu filminden ilhamla çalıştım. Gözünüzün görebildiğinin ötesine taşan bir hiç’lik hissi var o tabloda. Birbirine bir şekilde bağlı üç hayatı içine alan bir hiçlik... Bir ev, bir grup yaban atı ve bir araba. Gelmenin ya da gitmenin belirsizleştiği, havada asılı kalan yoğun bir ân” diye konuştu.





Trendyol Sanat üzerinden GLOBART iş birliğiyle gerçekleştirilen illüstrasyon seçkisine https://www.trendyol.com/sr?cid=621402&si=0&pi=2 adresinden ulaşabilirsiniz.

Zaman ve mekan sınırları ortadan kalktı

Trendyol, Kolekta ve Base kurucularının yeni oluşumu artoloji iş birliğinde başlattığı Trendyol Sanat’ı, Globart ile yaptığı yeni iş birlikleri ile büyütmeye, yeni sanatçılar ve galerilere platformunda alan açmaya devam ediyor. Ayrıca Atölye Etiler de Trendyol Sanat platformunda yer alıyor ve ürünlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Her yıl güzel sanatlar fakültelerinden mezun olan binlerce öğrenci ve sanat dünyasına yeni adım atan çok sayıda isim bulunuyor. Sanatçılar, farklı sebeplerden ötürü eserlerini sergilemede güçlük yaşayabiliyor. Trendyol Sanat, sanatseverlere ulaşmak isteyen genç sanatçılar başta olmak üzere tüm sanatçılar ile Türkiye’nin farklı illerindeki sanatseverler arasında dijital köprü kurdu. Pandemi döneminde sanatçıların sanat üretimine devam etmesine katkıda bulunan Trendyol Sanat, sanata gönül veren sanatseverlerin de yeni sanatçıları keşfedilebilmelerine, eserleri yakından inceleyebilmelerine imkan tanıyor. Trendyol böylece, zaman ve mekan sınırlarını kaldırarak sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir’ kılıyor.

Trendyol Sanat ile 150’den fazla sanatçının bine yakın eserlerine Trendyol mobil uygulamasından ve https://www.trendyol.com/sr?cid=620396&si=0 adresinden ulaşılabiliyor.

Çağdaş Türk sanatçılarının eserleri sanatseverlerle buluşuyor

Trendyol Sanat, sanatçıların resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında eserlerine ev sahipliği yapıyor. Trendyol Sanat, her ay iş birliği yaptığı farklı bir sanatçının eserini limitli veya açık edisyon olmak üzere kısa süreliğine satışa sunuyor. Trendyol Sanat, bugüne kadar çağdaş graffiti sanatçısı Leo Lunatic, Türk çağdaş sanatçı Ardan Özmenoğlu’nun ardından çağdaş Türk resim sanatçısı İsmail Acar’ın “Kaftan” adlı eserini ve Ekrem Yalçındağ’ın “Infinity” adlı eserini sanatseverlerle buluşturdu.