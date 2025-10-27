Trendyol Süper Lig 10. hafta Gol Krallığı listesi (Güncel)

Trendyol Süper Lig’de 10. hafta itibarıyla gol krallığı yarışı nefes kesiyor. Takımlar şampiyonluk mücadelesi verirken, forvetler de gol krallığı tahtı için kıyasıya yarışıyor. İşte 10. hafta sonunda Süper Lig’in en golcü isimleri, attıkları gol sayılarıyla birlikte güncel sıralama tablosunda!

GOL KRALLIĞI SIRALAMASI – TRENDYOL SÜPER LİG 10. HAFTA

Sıra Futbolcu Takım Gol Sayısı 1 Ebere Paul Onuachu Trabzonspor A.Ş. 7 2 Eldor Shomurodov RAMS Başakşehir Futbol Kulübü 6 3 Mauro Emanuel Icardi Galatasaray A.Ş. 6 4 Felipe Augusto da Silva Trabzonspor A.Ş. 5 5 Mehmet Umut Nayir TÜMOSAN Konyaspor 5 6 Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva Beşiktaş A.Ş. 5 7 Bruno Petkovic Kocaelispor 4 8 Carl Johan Holse Justesen Samsunspor A.Ş. 4 9 Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo Abraham Beşiktaş A.Ş. 4 10 Tayfur Bingöl Kocaelispor 4 11 Youssef En Nesyri Fenerbahçe A.Ş. 4

GOL KRALLIĞINDA ZİRVE YARIŞI

Trabzonspor’un Nijeryalı forveti Ebere Paul Onuachu, attığı 7 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Onuachu’yu, RAMS Başakşehir’in golcüsü Eldor Shomurodov ve Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi 6 golle takip ediyor. Üçüncü sırada ise 5 golle üç futbolcu birden bulunuyor: Felipe Augusto, Umut Nayir ve Rafael Silva.

TAKIM PERFORMANSLARINA ETKİSİ

Gol krallığı yarışında öne çıkan futbolcular, takımlarının hücum performansına doğrudan etki ediyor. Trabzonspor’un iki oyuncusunun (Onuachu ve Felipe Augusto) listede yer alması, Karadeniz ekibinin güçlü hücum hattının bir göstergesi. Beşiktaş ise iki oyuncusuyla (Rafael Silva ve Kevin Bakumo) tabloya girmeyi başardı.

Gol krallığında kim lider?

10. hafta itibarıyla Trabzonspor’un golcüsü Ebere Paul Onuachu 7 golle lider konumda bulunuyor.

Icardi kaç gol attı?

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 10. hafta sonunda 6 gol kaydetti.

Youssef En Nesyri kaç gol attı?

Fenerbahçe’nin Faslı forveti Youssef En Nesyri, Süper Lig’de şu ana kadar 4 gol attı.