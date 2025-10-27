Trendyol Süper Lig 10. hafta Gol Krallığı listesi (Güncellendi)
Trendyol Süper Lig’de 10. hafta sonunda gol krallığında zirvede kim var? Hangi futbolcular liderlik yarışında. Gol krallığı listesinde hangi takımlar birden fazla oyuncuyla yer aldı? Süper Lig 10. hafta gol krallığı sıralaması haberimizde.
Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig’de 10. hafta itibarıyla gol krallığı yarışı nefes kesiyor. Takımlar şampiyonluk mücadelesi verirken, forvetler de gol krallığı tahtı için kıyasıya yarışıyor. İşte 10. hafta sonunda Süper Lig’in en golcü isimleri, attıkları gol sayılarıyla birlikte güncel sıralama tablosunda!
GOL KRALLIĞI SIRALAMASI – TRENDYOL SÜPER LİG 10. HAFTA
|Oyuncu
|Kulüp
|Gol
|EBERE PAUL ONUACHU
|TRABZONSPOR A.Ş.
|7
|ELDOR SHOMURODOV
|RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|6
|MAURO EMANUEL ICARDI
|GALATASARAY A.Ş.
|6
|YOUSSEF EN NESYRI
|FENERBAHÇE A.Ş.
|6
|FELIPE AUGUSTO DA SILVA
|TRABZONSPOR A.Ş.
|5
|MEHMET UMUT NAYİR
|TÜMOSAN KONYASPOR
|5
|RAFAEL ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA DA SILVA
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|5
|TALİSCA
|FENERBAHÇE A.Ş.
|5
|BRUNO PETKOVIC
|KOCAELİSPOR
|4
|CARL JOHAN HOLSE JUSTESEN
|SAMSUNSPOR A.Ş.
|4
|KEVIN OGHENETEGA TAMARAEBI BAKUMO ABRAHAM
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|4
|TAYFUR BİNGÖL
|KOCAELİSPOR
|4
Gol krallığında kim lider?
10. hafta itibarıyla Trabzonspor’un golcüsü Ebere Paul Onuachu 7 golle lider konumda bulunuyor.
Icardi kaç gol attı?
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 10. hafta sonunda 6 gol kaydetti.
Youssef En Nesyri kaç gol attı?
Fenerbahçe’nin Faslı forveti Youssef En Nesyri, Süper Lig’de şu ana kadar 6 gol attı.