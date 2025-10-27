Trendyol Süper Lig 10. hafta Gol Krallığı listesi (Güncellendi)

Trendyol Süper Lig’de 10. hafta itibarıyla gol krallığı yarışı nefes kesiyor. Takımlar şampiyonluk mücadelesi verirken, forvetler de gol krallığı tahtı için kıyasıya yarışıyor. İşte 10. hafta sonunda Süper Lig’in en golcü isimleri, attıkları gol sayılarıyla birlikte güncel sıralama tablosunda!

GOL KRALLIĞI SIRALAMASI – TRENDYOL SÜPER LİG 10. HAFTA

Oyuncu Kulüp Gol EBERE PAUL ONUACHU TRABZONSPOR A.Ş. 7 ELDOR SHOMURODOV RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 6 MAURO EMANUEL ICARDI GALATASARAY A.Ş. 6 YOUSSEF EN NESYRI FENERBAHÇE A.Ş. 6 FELIPE AUGUSTO DA SILVA TRABZONSPOR A.Ş. 5 MEHMET UMUT NAYİR TÜMOSAN KONYASPOR 5 RAFAEL ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA DA SILVA BEŞİKTAŞ A.Ş. 5 TALİSCA FENERBAHÇE A.Ş. 5 BRUNO PETKOVIC KOCAELİSPOR 4 CARL JOHAN HOLSE JUSTESEN SAMSUNSPOR A.Ş. 4 KEVIN OGHENETEGA TAMARAEBI BAKUMO ABRAHAM BEŞİKTAŞ A.Ş. 4 TAYFUR BİNGÖL KOCAELİSPOR 4

Gol krallığında kim lider?

10. hafta itibarıyla Trabzonspor’un golcüsü Ebere Paul Onuachu 7 golle lider konumda bulunuyor.

Icardi kaç gol attı?

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 10. hafta sonunda 6 gol kaydetti.

Youssef En Nesyri kaç gol attı?

Fenerbahçe’nin Faslı forveti Youssef En Nesyri, Süper Lig’de şu ana kadar 6 gol attı.