Trendyol Süper Lig 10. hafta Gol Krallığı listesi (Güncellendi)

Trendyol Süper Lig’de 10. hafta sonunda gol krallığında zirvede kim var? Hangi futbolcular liderlik yarışında. Gol krallığı listesinde hangi takımlar birden fazla oyuncuyla yer aldı? Süper Lig 10. hafta gol krallığı sıralaması haberimizde.

  27.10.2025 22:01
  • Giriş: 27.10.2025 22:01
  • Güncelleme: 27.10.2025 22:02
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: AA

Trendyol Süper Lig’de 10. hafta itibarıyla gol krallığı yarışı nefes kesiyor. Takımlar şampiyonluk mücadelesi verirken, forvetler de gol krallığı tahtı için kıyasıya yarışıyor. İşte 10. hafta sonunda Süper Lig’in en golcü isimleri, attıkları gol sayılarıyla birlikte güncel sıralama tablosunda!

GOL KRALLIĞI SIRALAMASI – TRENDYOL SÜPER LİG 10. HAFTA

OyuncuKulüpGol
EBERE PAUL ONUACHUTRABZONSPOR A.Ş.7
ELDOR SHOMURODOVRAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ6
MAURO EMANUEL ICARDIGALATASARAY A.Ş.6
YOUSSEF EN NESYRIFENERBAHÇE A.Ş.6
FELIPE AUGUSTO DA SILVATRABZONSPOR A.Ş.5
MEHMET UMUT NAYİRTÜMOSAN KONYASPOR5
RAFAEL ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA DA SILVABEŞİKTAŞ A.Ş.5
TALİSCAFENERBAHÇE A.Ş.5
BRUNO PETKOVICKOCAELİSPOR4
CARL JOHAN HOLSE JUSTESENSAMSUNSPOR A.Ş.4
KEVIN OGHENETEGA TAMARAEBI BAKUMO ABRAHAMBEŞİKTAŞ A.Ş.4
TAYFUR BİNGÖLKOCAELİSPOR4

Gol krallığında kim lider?

10. hafta itibarıyla Trabzonspor’un golcüsü Ebere Paul Onuachu 7 golle lider konumda bulunuyor.

Icardi kaç gol attı?

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 10. hafta sonunda 6 gol kaydetti.

Youssef En Nesyri kaç gol attı?

Fenerbahçe’nin Faslı forveti Youssef En Nesyri, Süper Lig’de şu ana kadar 6 gol attı.

