Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trendyol Süper Lig 10. hafta hakemleri listesi: Hangi maçta hangi hakem görev alacak?

Süper Lig’in 10. haftasında hangi maçları hangi hakemler yönetecek? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor karşılaşmalarında düdük kimin elinde olacak? MHK’nin bu hafta için açıkladığı hakem listesinde dikkat çeken atamalar hangileri? Tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 23.10.2025 16:58
  • Giriş: 23.10.2025 16:58
  • Güncelleme: 23.10.2025 17:01
Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig 10. hafta hakemleri listesi: Hangi maçta hangi hakem görev alacak?
Foto: AA

Merakla beklenen açıklama geldi. Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından duyuruldu. Zirve yarışının kızıştığı haftada hakemlerin performansı büyük önem taşıyor. Peki bu hafta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçlarını kim yönetecek? İşte maç maç hakem listesi, program ve detaylar...

10. HAFTA MAÇ PROGRAMI VE HAKEM LİSTESİ

Tarih / SaatKarşılaşmaHakem
24 Ekim Cuma – 20.00Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Zecorner KayserisporYasin Kol
25 Ekim Cumartesi – 17.00Kocaelispor – Corendon AlanyasporMehmet Türkmen
25 Ekim Cumartesi – 20.00Trabzonspor – ikas EyüpsporZorbay Küçük
26 Ekim Pazar – 14.30Hesap.com Antalyaspor – RAMS BaşakşehirÜmit Öztürk
26 Ekim Pazar – 17.00Galatasaray – GöztepeOğuzhan Çakır
26 Ekim Pazar – 17.00Gençlerbirliği – TÜMOSAN KonyasporHalil Umut Meler
26 Ekim Pazar – 20.00Kasımpaşa – BeşiktaşAdnan Deniz Kayatepe
27 Ekim Pazartesi – 20.00Samsunspor – Çaykur RizesporCihan Aydın
27 Ekim Pazartesi – 20.00Gaziantep FK – FenerbahçeAtilla Karaoğlan

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HAKEM ATAMALARI

  • Galatasaray-Göztepe maçında Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır, bu sezon ilk kez Galatasaray maçında görev alacak.
  • Gaziantep FK-Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Tecrübeli hakem, geçen sezon iki kez Fenerbahçe maçında düdük çalmıştı.
  • Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesinde ise Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. Bu atama Beşiktaş taraftarlarınca yakından takip ediliyor.

Hakem atamaları neye göre yapılır?

MHK, hakemlerin önceki maçlardaki performanslarını, kondisyon durumlarını ve takımlar arası dengeyi gözeterek atama yapar. Amaç, her maçta adil bir yönetim sağlamaktır.

VAR hakemleri ne zaman açıklanır?

VAR ve AVAR görevli hakemler genellikle maçtan bir gün önce TFF tarafından duyurulur. Ana hakem listesiyle eşzamanlı açıklanmadığı durumlar olabilir.

Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını hangi hakemler yönetecek?

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında Atilla Karaoğlan, Galatasaray-Göztepe maçında ise Oğuzhan Çakır görev yapacak.

BirGün'e Abone Ol