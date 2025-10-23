Trendyol Süper Lig 10. hafta hakemleri listesi: Hangi maçta hangi hakem görev alacak?

Merakla beklenen açıklama geldi. Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından duyuruldu. Zirve yarışının kızıştığı haftada hakemlerin performansı büyük önem taşıyor. Peki bu hafta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçlarını kim yönetecek? İşte maç maç hakem listesi, program ve detaylar...

10. HAFTA MAÇ PROGRAMI VE HAKEM LİSTESİ

Tarih / Saat Karşılaşma Hakem 24 Ekim Cuma – 20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Zecorner Kayserispor Yasin Kol 25 Ekim Cumartesi – 17.00 Kocaelispor – Corendon Alanyaspor Mehmet Türkmen 25 Ekim Cumartesi – 20.00 Trabzonspor – ikas Eyüpspor Zorbay Küçük 26 Ekim Pazar – 14.30 Hesap.com Antalyaspor – RAMS Başakşehir Ümit Öztürk 26 Ekim Pazar – 17.00 Galatasaray – Göztepe Oğuzhan Çakır 26 Ekim Pazar – 17.00 Gençlerbirliği – TÜMOSAN Konyaspor Halil Umut Meler 26 Ekim Pazar – 20.00 Kasımpaşa – Beşiktaş Adnan Deniz Kayatepe 27 Ekim Pazartesi – 20.00 Samsunspor – Çaykur Rizespor Cihan Aydın 27 Ekim Pazartesi – 20.00 Gaziantep FK – Fenerbahçe Atilla Karaoğlan

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HAKEM ATAMALARI

Galatasaray-Göztepe maçında Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır, bu sezon ilk kez Galatasaray maçında görev alacak.

Gaziantep FK-Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Tecrübeli hakem, geçen sezon iki kez Fenerbahçe maçında düdük çalmıştı.

Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesinde ise Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. Bu atama Beşiktaş taraftarlarınca yakından takip ediliyor.

Hakem atamaları neye göre yapılır?

MHK, hakemlerin önceki maçlardaki performanslarını, kondisyon durumlarını ve takımlar arası dengeyi gözeterek atama yapar. Amaç, her maçta adil bir yönetim sağlamaktır.

VAR hakemleri ne zaman açıklanır?

VAR ve AVAR görevli hakemler genellikle maçtan bir gün önce TFF tarafından duyurulur. Ana hakem listesiyle eşzamanlı açıklanmadığı durumlar olabilir.

Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını hangi hakemler yönetecek?

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında Atilla Karaoğlan, Galatasaray-Göztepe maçında ise Oğuzhan Çakır görev yapacak.