BirBilgi
  • 27.10.2025 22:21
  • Giriş: 27.10.2025 22:21
  • Güncelleme: 27.10.2025 22:22
Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig 10. Hafta Maç Sonuçları ve Güncel Puan Durumu

Trendyol Süper Lig’de 10. hafta heyecanı geride kaldı. Haftanın en dikkat çekici sonucu Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmadan geldi. Fenerbahçe, deplasmanda aldığı 4-0’lık galibiyetle zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Galatasaray ise Göztepe karşısında 3-1 kazanarak liderliğini korudu. İşte haftanın tüm maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

TarihEv SahibiSkorDeplasman
24.10.2025 20:00MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK2 - 2ZECORNER KAYSERİSPOR
25.10.2025 17:00KOCAELİSPOR2 - 0CORENDON ALANYASPOR
25.10.2025 20:00TRABZONSPOR A.Ş.2 - 0İKAS EYÜPSPOR
26.10.2025 14:30HESAP.COM ANTALYASPOR0 - 4RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
26.10.2025 17:00GALATASARAY A.Ş.3 - 1GÖZTEPE A.Ş.
26.10.2025 17:00GENÇLERBİRLİĞİ1 - 2TÜMOSAN KONYASPOR
26.10.2025 20:00KASIMPAŞA A.Ş.1 - 1BEŞİKTAŞ A.Ş.
27.10.2025 20:00SAMSUNSPOR A.Ş.1 - 1ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
27.10.2025 20:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.0 - 4FENERBAHÇE A.Ş.

SÜPER LİG 10. HAFTA PUAN DURUMU

SıraTakımOGBMAYAVP
1GALATASARAY A.Ş.109102552028
2TRABZONSPOR A.Ş.107211771023
3FENERBAHÇE A.Ş.106401861222
4BEŞİKTAŞ A.Ş.105231612417
5SAMSUNSPOR A.Ş.104511410417
6GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.105231518-317
7GÖZTEPE A.Ş.10442126616
8TÜMOSAN KONYASPOR104241715214
9CORENDON ALANYASPOR103431111013
10KOCAELİSPOR103251014-411
11RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ10244119210
12ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.102441114-310
13KASIMPAŞA A.Ş.10244912-310
14HESAP.COM ANTALYASPOR103161120-910
15GENÇLERBİRLİĞİ102261015-58
16İKAS EYÜPSPOR10226613-78
17ZECORNER KAYSERİSPOR10064822-146
18MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK101181022-124

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENLERİ

  • Galatasaray, Göztepe’yi 3-1 yenerek yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.
  • Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK’yı 4-0 mağlup ederek averajını güçlendirdi.
  • Trabzonspor, Eyüpspor karşısında rahat bir galibiyetle ikinci sıradaki yerini korudu.
  • Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor’u 4-0 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Süper Lig 10. hafta lideri kim oldu?

Galatasaray, Göztepe karşısındaki 3-1’lik galibiyetle 28 puana ulaşarak 10. hafta sonunda liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Fenerbahçe, 22 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve zirve yarışını sürdürmeye devam ediyor.

Trabzonspor’un puanı kaç?

Trabzonspor, 23 puanla ikinci sırada yer alıyor ve lider Galatasaray’ın beş puan gerisinde bulunuyor.

Beşiktaş kaç puanda?

Beşiktaş, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak puanını 17’ye yükseltti ve dördüncü sırada yer aldı.

Haftanın en farklı galibiyetini kim aldı?

Fenerbahçe ve Başakşehir, bu hafta deplasmanda 4-0’lık galibiyetlerle haftanın en farklı skorlarını elde ettiler.

