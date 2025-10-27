Trendyol Süper Lig 10. Hafta Maç Sonuçları ve Güncel Puan Durumu

Trendyol Süper Lig’de 10. hafta heyecanı geride kaldı. Haftanın en dikkat çekici sonucu Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmadan geldi. Fenerbahçe, deplasmanda aldığı 4-0’lık galibiyetle zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Galatasaray ise Göztepe karşısında 3-1 kazanarak liderliğini korudu. İşte haftanın tüm maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman 24.10.2025 20:00 MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 2 - 2 ZECORNER KAYSERİSPOR 25.10.2025 17:00 KOCAELİSPOR 2 - 0 CORENDON ALANYASPOR 25.10.2025 20:00 TRABZONSPOR A.Ş. 2 - 0 İKAS EYÜPSPOR 26.10.2025 14:30 HESAP.COM ANTALYASPOR 0 - 4 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 26.10.2025 17:00 GALATASARAY A.Ş. 3 - 1 GÖZTEPE A.Ş. 26.10.2025 17:00 GENÇLERBİRLİĞİ 1 - 2 TÜMOSAN KONYASPOR 26.10.2025 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş. 27.10.2025 20:00 SAMSUNSPOR A.Ş. 1 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 27.10.2025 20:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 0 - 4 FENERBAHÇE A.Ş.

SÜPER LİG 10. HAFTA PUAN DURUMU

Sıra Takım O G B M A Y AV P 1 GALATASARAY A.Ş. 10 9 1 0 25 5 20 28 2 TRABZONSPOR A.Ş. 10 7 2 1 17 7 10 23 3 FENERBAHÇE A.Ş. 10 6 4 0 18 6 12 22 4 BEŞİKTAŞ A.Ş. 10 5 2 3 16 12 4 17 5 SAMSUNSPOR A.Ş. 10 4 5 1 14 10 4 17 6 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 10 5 2 3 15 18 -3 17 7 GÖZTEPE A.Ş. 10 4 4 2 12 6 6 16 8 TÜMOSAN KONYASPOR 10 4 2 4 17 15 2 14 9 CORENDON ALANYASPOR 10 3 4 3 11 11 0 13 10 KOCAELİSPOR 10 3 2 5 10 14 -4 11 11 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 10 2 4 4 11 9 2 10 12 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 10 2 4 4 11 14 -3 10 13 KASIMPAŞA A.Ş. 10 2 4 4 9 12 -3 10 14 HESAP.COM ANTALYASPOR 10 3 1 6 11 20 -9 10 15 GENÇLERBİRLİĞİ 10 2 2 6 10 15 -5 8 16 İKAS EYÜPSPOR 10 2 2 6 6 13 -7 8 17 ZECORNER KAYSERİSPOR 10 0 6 4 8 22 -14 6 18 MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 10 1 1 8 10 22 -12 4

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENLERİ

Galatasaray, Göztepe’yi 3-1 yenerek yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK’yı 4-0 mağlup ederek averajını güçlendirdi.

Trabzonspor, Eyüpspor karşısında rahat bir galibiyetle ikinci sıradaki yerini korudu.

Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor’u 4-0 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Süper Lig 10. hafta lideri kim oldu?

Galatasaray, Göztepe karşısındaki 3-1’lik galibiyetle 28 puana ulaşarak 10. hafta sonunda liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Fenerbahçe, 22 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve zirve yarışını sürdürmeye devam ediyor.

Trabzonspor’un puanı kaç?

Trabzonspor, 23 puanla ikinci sırada yer alıyor ve lider Galatasaray’ın beş puan gerisinde bulunuyor.

Beşiktaş kaç puanda?

Beşiktaş, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak puanını 17’ye yükseltti ve dördüncü sırada yer aldı.

Haftanın en farklı galibiyetini kim aldı?

Fenerbahçe ve Başakşehir, bu hafta deplasmanda 4-0’lık galibiyetlerle haftanın en farklı skorlarını elde ettiler.