Trendyol Süper Lig 10. Hafta Maç Sonuçları ve Güncel Puan Durumu
Süper Lig’de 10. hafta sonunda liderlik koltuğunda Galatasaray kaç puanda? Fenerbahçe ve Trabzonspor kaç puanla Galatasaray'ı takip ediyor. Beşiktaş kaç puanda? Süper Lig puan durumu ve 10. hafta maç sonuçları haberimizde.
Trendyol Süper Lig’de 10. hafta heyecanı geride kaldı. Haftanın en dikkat çekici sonucu Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmadan geldi. Fenerbahçe, deplasmanda aldığı 4-0’lık galibiyetle zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Galatasaray ise Göztepe karşısında 3-1 kazanarak liderliğini korudu. İşte haftanın tüm maç sonuçları ve güncel puan durumu...
SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
|Tarih
|Ev Sahibi
|Skor
|Deplasman
|24.10.2025 20:00
|MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|2 - 2
|ZECORNER KAYSERİSPOR
|25.10.2025 17:00
|KOCAELİSPOR
|2 - 0
|CORENDON ALANYASPOR
|25.10.2025 20:00
|TRABZONSPOR A.Ş.
|2 - 0
|İKAS EYÜPSPOR
|26.10.2025 14:30
|HESAP.COM ANTALYASPOR
|0 - 4
|RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|26.10.2025 17:00
|GALATASARAY A.Ş.
|3 - 1
|GÖZTEPE A.Ş.
|26.10.2025 17:00
|GENÇLERBİRLİĞİ
|1 - 2
|TÜMOSAN KONYASPOR
|26.10.2025 20:00
|KASIMPAŞA A.Ş.
|1 - 1
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|27.10.2025 20:00
|SAMSUNSPOR A.Ş.
|1 - 1
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|27.10.2025 20:00
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|0 - 4
|FENERBAHÇE A.Ş.
SÜPER LİG 10. HAFTA PUAN DURUMU
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|GALATASARAY A.Ş.
|10
|9
|1
|0
|25
|5
|20
|28
|2
|TRABZONSPOR A.Ş.
|10
|7
|2
|1
|17
|7
|10
|23
|3
|FENERBAHÇE A.Ş.
|10
|6
|4
|0
|18
|6
|12
|22
|4
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|10
|5
|2
|3
|16
|12
|4
|17
|5
|SAMSUNSPOR A.Ş.
|10
|4
|5
|1
|14
|10
|4
|17
|6
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|10
|5
|2
|3
|15
|18
|-3
|17
|7
|GÖZTEPE A.Ş.
|10
|4
|4
|2
|12
|6
|6
|16
|8
|TÜMOSAN KONYASPOR
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|2
|14
|9
|CORENDON ALANYASPOR
|10
|3
|4
|3
|11
|11
|0
|13
|10
|KOCAELİSPOR
|10
|3
|2
|5
|10
|14
|-4
|11
|11
|RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|10
|2
|4
|4
|11
|9
|2
|10
|12
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|10
|2
|4
|4
|11
|14
|-3
|10
|13
|KASIMPAŞA A.Ş.
|10
|2
|4
|4
|9
|12
|-3
|10
|14
|HESAP.COM ANTALYASPOR
|10
|3
|1
|6
|11
|20
|-9
|10
|15
|GENÇLERBİRLİĞİ
|10
|2
|2
|6
|10
|15
|-5
|8
|16
|İKAS EYÜPSPOR
|10
|2
|2
|6
|6
|13
|-7
|8
|17
|ZECORNER KAYSERİSPOR
|10
|0
|6
|4
|8
|22
|-14
|6
|18
|MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|10
|1
|1
|8
|10
|22
|-12
|4
HAFTANIN DİKKAT ÇEKENLERİ
- Galatasaray, Göztepe’yi 3-1 yenerek yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.
- Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK’yı 4-0 mağlup ederek averajını güçlendirdi.
- Trabzonspor, Eyüpspor karşısında rahat bir galibiyetle ikinci sıradaki yerini korudu.
- Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor’u 4-0 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.
Süper Lig 10. hafta lideri kim oldu?
Galatasaray, Göztepe karşısındaki 3-1’lik galibiyetle 28 puana ulaşarak 10. hafta sonunda liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe kaçıncı sırada?
Fenerbahçe, 22 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve zirve yarışını sürdürmeye devam ediyor.
Trabzonspor’un puanı kaç?
Trabzonspor, 23 puanla ikinci sırada yer alıyor ve lider Galatasaray’ın beş puan gerisinde bulunuyor.
Beşiktaş kaç puanda?
Beşiktaş, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak puanını 17’ye yükseltti ve dördüncü sırada yer aldı.
Haftanın en farklı galibiyetini kim aldı?
Fenerbahçe ve Başakşehir, bu hafta deplasmanda 4-0’lık galibiyetlerle haftanın en farklı skorlarını elde ettiler.