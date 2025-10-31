Trendyol Süper Lig 11. Hafta Fikstürü ve Puan Durumu (31 Ekim - 3 Kasım 2025)

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu hız kesmeden devam ediyor. 11. hafta maçları nefes kesecek mücadelelere sahne olacak. Haftanın en dikkat çeken karşılaşması kuşkusuz Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi olurken, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak dev maç da zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Peki bu hafta hangi maçlar var, maçlar ne zaman başlıyor? İşte 31 Ekim - 3 Kasım 2025 tarihleri arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 11. hafta fikstürü ve güncel puan durumu...

TRENDYOL SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ

Bu hafta derbi heyecanının yanı sıra alt sıralardaki takımlar da puan mücadelesi verecek. İşte 11. haftanın tüm maç programı:

Tarih Saat Ev Sahibi Deplasman 31.10.2025 20:00 Rams Başakşehir FK Kocaelispor 01.11.2025 17:00 Göztepe A.Ş. Gençlerbirliği 01.11.2025 20:00 Galatasaray A.Ş. Trabzonspor A.Ş. 02.11.2025 14:30 Tümosan Konyaspor Samsunspor A.Ş. 02.11.2025 17:00 Zecorner Kayserispor Kasımpaşa A.Ş. 02.11.2025 20:00 Beşiktaş A.Ş. Fenerbahçe A.Ş. 03.11.2025 20:00 İkas Eyüpspor Hesap.com Antalyaspor 03.11.2025 20:00 Corendon Alanyaspor Gaziantep FK 03.11.2025 20:00 Çaykur Rizespor A.Ş. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

TRENDYOL SÜPER LİG 2025-2026 GÜNCEL PUAN DURUMU (10. HAFTA SONU)

10. hafta itibarıyla Galatasaray namağlup liderliğini sürdürürken, Trabzonspor ve Fenerbahçe yakın takibini sürdürüyor. İşte son haftaya girerken oluşan güncel puan tablosu:

Sıra Takım O G B M A Y AV P 1 Galatasaray A.Ş. 10 9 1 0 25 5 +20 28 2 Trabzonspor A.Ş. 10 7 2 1 17 7 +10 23 3 Fenerbahçe A.Ş. 10 6 4 0 18 6 +12 22 4 Beşiktaş A.Ş. 10 5 2 3 16 12 +4 17 5 Samsunspor A.Ş. 10 4 5 1 14 10 +4 17 6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 -3 17 7 Göztepe A.Ş. 10 4 4 2 12 6 +6 16 8 Tümosan Konyaspor 10 4 2 4 17 15 +2 14 9 Corendon Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 0 13 10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 -4 11 11 Rams Başakşehir FK 10 2 4 4 11 9 +2 10 12 Çaykur Rizespor A.Ş. 10 2 4 4 11 14 -3 10 13 Kasımpaşa A.Ş. 10 2 4 4 9 12 -3 10 14 Hesap.com Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 -9 10 15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 -5 8 16 İkas Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 -7 8 17 Zecorner Kayserispor 10 0 6 4 8 22 -14 6 18 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 10 1 1 8 10 22 -12 4

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Galatasaray - Trabzonspor: Zirve yarışını doğrudan etkileyecek maçta iki güçlü ekip kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe: Derbi haftanın en kritik mücadelesi. Üç puan, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyor.

BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig’de 11. hafta 31 Ekim Cuma günü Başakşehir - Kocaelispor maçıyla başlıyor ve 3 Kasım Pazartesi günü üç karşılaşmayla sona erecek. Derbi heyecanı 2 Kasım Pazar akşamı Vodafone Park’ta yaşanacak.

Bu hafta Trendyol Süper Lig’de hangi maçlar oynanacak?

11. hafta kapsamında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ve Galatasaray - Trabzonspor maçı dahil olmak üzere toplam 9 karşılaşma oynanacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Kasım 2025 Pazar günü saat 20:00’de oynanacak.

Beşiktaş ligde kaçıncı sırada?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 17 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Galatasaray - Trabzonspor maçı hangi gün?

Galatasaray - Trabzonspor maçı 1 Kasım Cumartesi saat 20:00’de oynanacak.

Trendyol Süper Lig’de lider kim?

10. hafta sonunda namağlup Galatasaray 28 puanla lider konumda yer alıyor.

Bu hafta maçlar saat kaçta başlıyor?

11. hafta maçları Cuma günü saat 20:00’de başlayacak, hafta sonu boyunca 14:30, 17:00 ve 20:00 seanslarında devam edecek.

Trendyol Süper Lig 11. hafta maçları büyük heyecana sahne olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe zirvede yarışırken, Beşiktaş ve Trabzonspor onları yakından takip ediyor. Derbilerin damga vuracağı bu haftada alınacak sonuçlar, şampiyonluk yolunda belirleyici olabilir. Futbolseverler için dolu dolu bir hafta sonu geliyor!