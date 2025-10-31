Giriş / Abone Ol
Trendyol Süper Lig 11. Hafta Fikstürü ve Puan Durumu (31 Ekim - 3 Kasım 2025)

BirBilgi
  31.10.2025 11:32
  • Giriş: 31.10.2025 11:32
  • Güncelleme: 31.10.2025 11:32
Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig 11. Hafta Fikstürü ve Puan Durumu (31 Ekim - 3 Kasım 2025)

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu hız kesmeden devam ediyor. 11. hafta maçları nefes kesecek mücadelelere sahne olacak. Haftanın en dikkat çeken karşılaşması kuşkusuz Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi olurken, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak dev maç da zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Peki bu hafta hangi maçlar var, maçlar ne zaman başlıyor? İşte 31 Ekim - 3 Kasım 2025 tarihleri arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 11. hafta fikstürü ve güncel puan durumu...

TRENDYOL SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ

Bu hafta derbi heyecanının yanı sıra alt sıralardaki takımlar da puan mücadelesi verecek. İşte 11. haftanın tüm maç programı:

TarihSaatEv SahibiDeplasman
31.10.202520:00Rams Başakşehir FKKocaelispor
01.11.202517:00Göztepe A.Ş.Gençlerbirliği
01.11.202520:00Galatasaray A.Ş.Trabzonspor A.Ş.
02.11.202514:30Tümosan KonyasporSamsunspor A.Ş.
02.11.202517:00Zecorner KayserisporKasımpaşa A.Ş.
02.11.202520:00Beşiktaş A.Ş.Fenerbahçe A.Ş.
03.11.202520:00İkas EyüpsporHesap.com Antalyaspor
03.11.202520:00Corendon AlanyasporGaziantep FK
03.11.202520:00Çaykur Rizespor A.Ş.Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

TRENDYOL SÜPER LİG 2025-2026 GÜNCEL PUAN DURUMU (10. HAFTA SONU)

10. hafta itibarıyla Galatasaray namağlup liderliğini sürdürürken, Trabzonspor ve Fenerbahçe yakın takibini sürdürüyor. İşte son haftaya girerken oluşan güncel puan tablosu:

SıraTakımOGBMAYAVP
1Galatasaray A.Ş.10910255+2028
2Trabzonspor A.Ş.10721177+1023
3Fenerbahçe A.Ş.10640186+1222
4Beşiktaş A.Ş.105231612+417
5Samsunspor A.Ş.104511410+417
6Gaziantep FK105231518-317
7Göztepe A.Ş.10442126+616
8Tümosan Konyaspor104241715+214
9Corendon Alanyaspor103431111013
10Kocaelispor103251014-411
11Rams Başakşehir FK10244119+210
12Çaykur Rizespor A.Ş.102441114-310
13Kasımpaşa A.Ş.10244912-310
14Hesap.com Antalyaspor103161120-910
15Gençlerbirliği102261015-58
16İkas Eyüpspor10226613-78
17Zecorner Kayserispor10064822-146
18Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük101181022-124

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

  • Galatasaray - Trabzonspor: Zirve yarışını doğrudan etkileyecek maçta iki güçlü ekip kozlarını paylaşacak.
  • Beşiktaş - Fenerbahçe: Derbi haftanın en kritik mücadelesi. Üç puan, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyor.

BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig’de 11. hafta 31 Ekim Cuma günü Başakşehir - Kocaelispor maçıyla başlıyor ve 3 Kasım Pazartesi günü üç karşılaşmayla sona erecek. Derbi heyecanı 2 Kasım Pazar akşamı Vodafone Park’ta yaşanacak.

Bu hafta Trendyol Süper Lig’de hangi maçlar oynanacak?

11. hafta kapsamında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ve Galatasaray - Trabzonspor maçı dahil olmak üzere toplam 9 karşılaşma oynanacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Kasım 2025 Pazar günü saat 20:00’de oynanacak.

Beşiktaş ligde kaçıncı sırada?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 17 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Galatasaray - Trabzonspor maçı hangi gün?

Galatasaray - Trabzonspor maçı 1 Kasım Cumartesi saat 20:00’de oynanacak.

Trendyol Süper Lig’de lider kim?

10. hafta sonunda namağlup Galatasaray 28 puanla lider konumda yer alıyor.

Bu hafta maçlar saat kaçta başlıyor?

11. hafta maçları Cuma günü saat 20:00’de başlayacak, hafta sonu boyunca 14:30, 17:00 ve 20:00 seanslarında devam edecek.

Trendyol Süper Lig 11. hafta maçları büyük heyecana sahne olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe zirvede yarışırken, Beşiktaş ve Trabzonspor onları yakından takip ediyor. Derbilerin damga vuracağı bu haftada alınacak sonuçlar, şampiyonluk yolunda belirleyici olabilir. Futbolseverler için dolu dolu bir hafta sonu geliyor!

