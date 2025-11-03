Trendyol Süper Lig 11. hafta Gol Krallığı listesi (Güncelleniyor)
Trendyol Süper Lig’de 10. hafta sonunda gol krallığında zirvede kim var? Hangi futbolcular liderlik yarışında. Gol krallığı listesinde hangi takımlar birden fazla oyuncuyla yer aldı? Süper Lig 11. hafta gol krallığı sıralaması haberimizde.
Trendyol Süper Lig’de 11. hafta itibarıyla gol krallığı yarışı nefes kesiyor. Takımlar şampiyonluk mücadelesi verirken, forvetler de gol krallığı tahtı için kıyasıya yarışıyor. İşte 11. hafta sonunda Süper Lig’in en golcü isimleri, attıkları gol sayılarıyla birlikte güncel sıralama tablosunda!
|Sıra
|Futbolcu
|Takım
|Gol
|1
|Ebere Paul Onuachu
|Trabzonspor A.Ş.
|7
|2
|Eldor Shomurodov
|RAMS Başakşehir Futbol Kulübü
|7
|3
|Mauro Emanuel Icardi
|Galatasaray A.Ş.
|6
|4
|Mehmet Umut Nayir
|Tümosan Konyaspor
|6
|5
|Youssef En Nesyri
|Fenerbahçe A.Ş.
|6
|6
|Talisca
|Fenerbahçe A.Ş.
|5
|7
|Carl Johan Holse Justesen
|Samsunspor A.Ş.
|5
|8
|Felipe Augusto da Silva
|Trabzonspor A.Ş.
|5
|9
|Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva (Rafa Silva)
|Beşiktaş A.Ş.
|5
|10
|Bruno Petkovic
|Kocaelispor
|4
|11
|Jesurun Rak-Sakyi
|Çaykur Rizespor A.Ş.
|4
|12
|Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo Abraham
|Beşiktaş A.Ş.
|4
|13
|Tayfur Bingöl
|Kocaelispor
|4
Gol krallığında kim lider?
10. hafta itibarıyla Trabzonspor’un golcüsü Ebere Paul Onuachu 7 golle lider konumda bulunuyor.
Icardi kaç gol attı?
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 10. hafta sonunda 6 gol kaydetti.
Youssef En Nesyri kaç gol attı?
Fenerbahçe’nin Faslı forveti Youssef En Nesyri, Süper Lig’de şu ana kadar 6 gol attı.
RAFA SİLVA KAÇ GOL ATTI?
Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva, Süper Lig'in 11'inci hafta sonunda toplam 5 golde.