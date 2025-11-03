Trendyol Süper Lig 11. hafta Gol Krallığı listesi (Güncelleniyor)

Giriş / Abone Ol
BirBilgi
  • 03.11.2025 10:55
  • Giriş: 03.11.2025 10:55
  • Güncelleme: 03.11.2025 10:55
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: AA

Trendyol Süper Lig’de 11. hafta itibarıyla gol krallığı yarışı nefes kesiyor. Takımlar şampiyonluk mücadelesi verirken, forvetler de gol krallığı tahtı için kıyasıya yarışıyor. İşte 11. hafta sonunda Süper Lig’in en golcü isimleri, attıkları gol sayılarıyla birlikte güncel sıralama tablosunda!

SıraFutbolcuTakımGol
1Ebere Paul OnuachuTrabzonspor A.Ş.7
2Eldor ShomurodovRAMS Başakşehir Futbol Kulübü7
3Mauro Emanuel IcardiGalatasaray A.Ş.6
4Mehmet Umut NayirTümosan Konyaspor6
5Youssef En NesyriFenerbahçe A.Ş.6
6TaliscaFenerbahçe A.Ş.5
7Carl Johan Holse JustesenSamsunspor A.Ş.5
8Felipe Augusto da SilvaTrabzonspor A.Ş.5
9Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva (Rafa Silva)Beşiktaş A.Ş.5
10Bruno PetkovicKocaelispor4
11Jesurun Rak-SakyiÇaykur Rizespor A.Ş.4
12Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo AbrahamBeşiktaş A.Ş.4
13Tayfur BingölKocaelispor4

Gol krallığında kim lider?

10. hafta itibarıyla Trabzonspor’un golcüsü Ebere Paul Onuachu 7 golle lider konumda bulunuyor.

Icardi kaç gol attı?

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 10. hafta sonunda 6 gol kaydetti.

Youssef En Nesyri kaç gol attı?

Fenerbahçe’nin Faslı forveti Youssef En Nesyri, Süper Lig’de şu ana kadar 6 gol attı.

RAFA SİLVA KAÇ GOL ATTI?

Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva, Süper Lig'in 11'inci hafta sonunda toplam 5 golde.

