Trendyol Süper Lig 11. hafta Gol Krallığı listesi (Güncelleniyor)

Trendyol Süper Lig’de 11. hafta itibarıyla gol krallığı yarışı nefes kesiyor. Takımlar şampiyonluk mücadelesi verirken, forvetler de gol krallığı tahtı için kıyasıya yarışıyor. İşte 11. hafta sonunda Süper Lig’in en golcü isimleri, attıkları gol sayılarıyla birlikte güncel sıralama tablosunda!

Sıra Futbolcu Takım Gol 1 Ebere Paul Onuachu Trabzonspor A.Ş. 7 2 Eldor Shomurodov RAMS Başakşehir Futbol Kulübü 7 3 Mauro Emanuel Icardi Galatasaray A.Ş. 6 4 Mehmet Umut Nayir Tümosan Konyaspor 6 5 Youssef En Nesyri Fenerbahçe A.Ş. 6 6 Talisca Fenerbahçe A.Ş. 5 7 Carl Johan Holse Justesen Samsunspor A.Ş. 5 8 Felipe Augusto da Silva Trabzonspor A.Ş. 5 9 Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva (Rafa Silva) Beşiktaş A.Ş. 5 10 Bruno Petkovic Kocaelispor 4 11 Jesurun Rak-Sakyi Çaykur Rizespor A.Ş. 4 12 Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo Abraham Beşiktaş A.Ş. 4 13 Tayfur Bingöl Kocaelispor 4

Gol krallığında kim lider?

10. hafta itibarıyla Trabzonspor’un golcüsü Ebere Paul Onuachu 7 golle lider konumda bulunuyor.

Icardi kaç gol attı?

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 10. hafta sonunda 6 gol kaydetti.

Youssef En Nesyri kaç gol attı?

Fenerbahçe’nin Faslı forveti Youssef En Nesyri, Süper Lig’de şu ana kadar 6 gol attı.

RAFA SİLVA KAÇ GOL ATTI?

Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva, Süper Lig'in 11'inci hafta sonunda toplam 5 golde.