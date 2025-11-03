Giriş / Abone Ol
Trendyol Süper Lig 11. Hafta Puan Durumu | Galatasaray ile Fenerbahçe Arasındaki Puan Farkı Kaç?

Trendyol Süper Lig'de 11. haftada puan durumu nasıl şekillendi? Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı kaça indi? Beşiktaş kaçıncı sırada? Trabzonspor kaç puanda? Tüm detaylar haberimizde.

  • 03.11.2025 11:52
  • Giriş: 03.11.2025 11:52
  • Güncelleme: 03.11.2025 11:52
Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun 11. haftası geride kaldı. Haftanın en çok merak edilen sorusu ise “Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı kaç?” oldu. Zirve yarışında büyük çekişme yaşanırken, dev derbinin etkileri sıralamaya doğrudan yansıdı. İşte 11. hafta Süper Lig puan durumu ve haftanın öne çıkan sonuçları...

11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

11. haftada oynanan mücadelelerde heyecan doruktaydı. Galatasaray ile Trabzonspor golsüz berabere kalırken, haftanın en dikkat çeken karşılaşması Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynandı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda aldığı 3-2’lik galibiyetle zirve yarışında “ben de varım” dedi.

TarihEv SahibiSkorDeplasman
31.10.2025 20:00RAMS Başakşehir1 - 0Kocaelispor
01.11.2025 17:00Göztepe1 - 0Gençlerbirliği
01.11.2025 20:00Galatasaray0 - 0Trabzonspor
02.11.2025 14:30Konyaspor1 - 3Samsunspor
02.11.2025 17:00Zecorner Kayserispor3 - 2Kasımpaşa
02.11.2025 20:00Beşiktaş2 - 3Fenerbahçe
03.11.2025 20:00İKAS Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor
03.11.2025 20:00Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK
03.11.2025 20:00Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük

TRENDYOL SÜPER LİG 2025-2026 SEZONU 11. HAFTA PUAN DURUMU

11. haftanın ardından Galatasaray namağlup liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlikle 29 puan topladı. Fenerbahçe ise Beşiktaş galibiyetiyle puanını 25’e yükseltti. Böylece iki ezeli rakip arasındaki fark 4 puan oldu.

SıraTakımOGBMAYAVP
1Galatasaray A.Ş.11920255+2029
2Fenerbahçe A.Ş.11740218+1325
3Trabzonspor A.Ş.11731177+1024
4Samsunspor A.Ş.115511711+620
5Göztepe A.Ş.11542136+719
6Beşiktaş A.Ş.115241815+317
7Gaziantep FK105231518-317
8Konyaspor114251818014
9RAMS Başakşehir11344129+313
10Corendon Alanyaspor103431111013
11Kocaelispor113261015-511
12Çaykur Rizespor102441114-310
13Kasımpaşa A.Ş.112451115-410
14Antalyaspor103161120-910
15Zecorner Kayserispor111641124-139
16Gençlerbirliği112271016-68
17İKAS Eyüpspor10226613-78
18Fatih Karagümrük101181022-124

ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI: GALATASARAY MI, FENERBAHÇE Mİ?

Galatasaray bu haftayı beraberlikle kapatırken, Fenerbahçe’nin derbi galibiyetiyle fark 4 puana indi. Sarı-kırmızılılar 29 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 25 puanla ikinci sırada yer aldı. Trabzonspor ise 24 puanla üçüncü basamakta zirve yarışına dahil olmaya devam ediyor.

İlk 3 sıra şöyle şekillendi:

  • Galatasaray – 29 Puan
  • Fenerbahçe – 25 Puan
  • Trabzonspor – 24 Puan

SÜPER LİG 11. HAFTA ÖNE ÇIKAN TAKIMLAR

  • Fenerbahçe derbide Beşiktaş’ı yenerek çıkışını sürdürdü.
  • Galatasaray namağlup unvanını korudu ancak berabere kaldı.
  • Samsunspor deplasmanda aldığı galibiyetle 4. sıraya yükseldi.
  • Göztepe, istikrarlı form grafiğiyle 5. basamakta yer aldı.
  • Beşiktaş, derbi mağlubiyetiyle zirve yarışından uzaklaştı.

Süper Lig 11. hafta lideri kim oldu?

11. hafta sonunda Galatasaray, 29 puanla liderliğini sürdürdü.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı kaç?

Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı mağlup etmesiyle birlikte fark 4 puana indi.

Beşiktaş kaçıncı sırada?

Beşiktaş, derbide aldığı mağlubiyetle 6. sıraya geriledi.

Ligde en az yenilgisi olan takım hangisi?

Galatasaray ve Fenerbahçe, 11 hafta sonunda henüz mağlubiyet almadı.

Ligin son sırasında hangi takım var?

Fatih Karagümrük, 4 puanla 18. sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig’de 11. hafta tamamlandı ve zirve yarışı giderek kızıştı. Galatasaray namağlup liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe derbi galibiyetiyle farkı 4 puana indirdi. Trabzonspor ise 3. sırada yer alarak iki devin arkasında takibini sürdürüyor. Süper Lig’de önümüzdeki haftalar, şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek gibi görünüyor.

