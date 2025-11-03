Trendyol Süper Lig 11. Hafta Puan Durumu | Galatasaray ile Fenerbahçe Arasındaki Puan Farkı Kaç?

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun 11. haftası geride kaldı. Haftanın en çok merak edilen sorusu ise “Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı kaç?” oldu. Zirve yarışında büyük çekişme yaşanırken, dev derbinin etkileri sıralamaya doğrudan yansıdı. İşte 11. hafta Süper Lig puan durumu ve haftanın öne çıkan sonuçları...

11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

11. haftada oynanan mücadelelerde heyecan doruktaydı. Galatasaray ile Trabzonspor golsüz berabere kalırken, haftanın en dikkat çeken karşılaşması Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynandı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda aldığı 3-2’lik galibiyetle zirve yarışında “ben de varım” dedi.

Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman 31.10.2025 20:00 RAMS Başakşehir 1 - 0 Kocaelispor 01.11.2025 17:00 Göztepe 1 - 0 Gençlerbirliği 01.11.2025 20:00 Galatasaray 0 - 0 Trabzonspor 02.11.2025 14:30 Konyaspor 1 - 3 Samsunspor 02.11.2025 17:00 Zecorner Kayserispor 3 - 2 Kasımpaşa 02.11.2025 20:00 Beşiktaş 2 - 3 Fenerbahçe 03.11.2025 20:00 İKAS Eyüpspor - Hesap.com Antalyaspor 03.11.2025 20:00 Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK 03.11.2025 20:00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük

TRENDYOL SÜPER LİG 2025-2026 SEZONU 11. HAFTA PUAN DURUMU

11. haftanın ardından Galatasaray namağlup liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlikle 29 puan topladı. Fenerbahçe ise Beşiktaş galibiyetiyle puanını 25’e yükseltti. Böylece iki ezeli rakip arasındaki fark 4 puan oldu.

Sıra Takım O G B M A Y AV P 1 Galatasaray A.Ş. 11 9 2 0 25 5 +20 29 2 Fenerbahçe A.Ş. 11 7 4 0 21 8 +13 25 3 Trabzonspor A.Ş. 11 7 3 1 17 7 +10 24 4 Samsunspor A.Ş. 11 5 5 1 17 11 +6 20 5 Göztepe A.Ş. 11 5 4 2 13 6 +7 19 6 Beşiktaş A.Ş. 11 5 2 4 18 15 +3 17 7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 -3 17 8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 0 14 9 RAMS Başakşehir 11 3 4 4 12 9 +3 13 10 Corendon Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 0 13 11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 -5 11 12 Çaykur Rizespor 10 2 4 4 11 14 -3 10 13 Kasımpaşa A.Ş. 11 2 4 5 11 15 -4 10 14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 -9 10 15 Zecorner Kayserispor 11 1 6 4 11 24 -13 9 16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 -6 8 17 İKAS Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 -7 8 18 Fatih Karagümrük 10 1 1 8 10 22 -12 4

ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI: GALATASARAY MI, FENERBAHÇE Mİ?

Galatasaray bu haftayı beraberlikle kapatırken, Fenerbahçe’nin derbi galibiyetiyle fark 4 puana indi. Sarı-kırmızılılar 29 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 25 puanla ikinci sırada yer aldı. Trabzonspor ise 24 puanla üçüncü basamakta zirve yarışına dahil olmaya devam ediyor.

İlk 3 sıra şöyle şekillendi:

Galatasaray – 29 Puan

– 29 Puan Fenerbahçe – 25 Puan

– 25 Puan Trabzonspor – 24 Puan

SÜPER LİG 11. HAFTA ÖNE ÇIKAN TAKIMLAR

Fenerbahçe derbide Beşiktaş’ı yenerek çıkışını sürdürdü.

derbide Beşiktaş’ı yenerek çıkışını sürdürdü. Galatasaray namağlup unvanını korudu ancak berabere kaldı.

namağlup unvanını korudu ancak berabere kaldı. Samsunspor deplasmanda aldığı galibiyetle 4. sıraya yükseldi.

deplasmanda aldığı galibiyetle 4. sıraya yükseldi. Göztepe , istikrarlı form grafiğiyle 5. basamakta yer aldı.

, istikrarlı form grafiğiyle 5. basamakta yer aldı. Beşiktaş, derbi mağlubiyetiyle zirve yarışından uzaklaştı.

Süper Lig 11. hafta lideri kim oldu?

11. hafta sonunda Galatasaray, 29 puanla liderliğini sürdürdü.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı kaç?

Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı mağlup etmesiyle birlikte fark 4 puana indi.

Beşiktaş kaçıncı sırada?

Beşiktaş, derbide aldığı mağlubiyetle 6. sıraya geriledi.

Ligde en az yenilgisi olan takım hangisi?

Galatasaray ve Fenerbahçe, 11 hafta sonunda henüz mağlubiyet almadı.

Ligin son sırasında hangi takım var?

Fatih Karagümrük, 4 puanla 18. sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig’de 11. hafta tamamlandı ve zirve yarışı giderek kızıştı. Galatasaray namağlup liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe derbi galibiyetiyle farkı 4 puana indirdi. Trabzonspor ise 3. sırada yer alarak iki devin arkasında takibini sürdürüyor. Süper Lig’de önümüzdeki haftalar, şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek gibi görünüyor.