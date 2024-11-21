Trendyol Süper Lig 13. Hafta | Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

Topladığı 26 puanla Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, 12 puanla 15'inci sırada bulunan Kayserispor'a konuk oluyor. Fenerbahçe Kayserispor maçı ile ilgili gün, saat, stad ve hakem bilgisi, istatistikler ve sakat - cezalı furbolcular listesine bakalım:

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ

Kayserispor Fenerbahçe maçını hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Murat Altan üstlenecek. Erdem Mertoğlu ise maçın 4. hakemliğini yapacak.

KAYSERİSPOR FORM DURUMU

Trendyol Süper Lig'de düşme hattına oldukça yakın olan Kayserispor, bugüne kadar oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Kayserispor oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

FENERBAHÇE FORM DURUMU

Oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2. sırada yer alan Fenerbahçe ise Galatasaray'la olan 5 puanlık farkı kapatmak için sahaya çıkıyor. Fenerbahçe, ikisi UEFA Avrupa Ligi biri ise hazırlık karşılaşması olmak üzere oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE ARASI OYNANAN MAÇLAR

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe'nin mutlak üstünlüğü göze çarpıyor. İkili arasında oynanana son 10 maçta 8 maçı Fenerbahçe, 1 maçı ise Kayserispor kazandı. 7 Kasım 2021 maçında oynanan maç ise berabere bitti. Öte yandan Fenerbahçe son 4 Süper Ligi maçında Kayserispor'u mağlup etmeyi başardı. Kayserispor bu maçtan da mağlup ayrılması halinde Fenerbahçe, tarihinde ilk kez üst üste 5 Süper Lig maçında Kayserispor'u mağlup etmiş olacak.

KAYSERİSPOR VE FENERBAHÇE'DE SAKATLAR - CEZALILAR

Kayserispor'da kırmızı kart cezalısı Attamah ile sakatlığı bulunan Hosseini Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de ise sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ile Oosterwolde, Kayserispor karşısında sahada olamayacak.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı 23 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 16:00'da, Kayseri'de bulunan RHG Enertürk Stadyumu'nda oynancak. Kayserispor Fenerbahçe maçı Bein Sport üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.