Trendyol Süper Lig 14. Hafta Gol Krallığı | İlk 10 Sıralaması ve Son Durum

Trendyol Süper Lig’de 2025 sezonu gol krallığı yarışı her geçen hafta daha büyük bir heyecana sahne oluyor. Ligin en formda golcülerinin mücadele ettiği yarışta ilk 10 sırada dikkat çekici değişimler yaşanırken, taraftarların en çok merak ettiği konu ise gol krallığı son durumunun nasıl şekillendiği. Süper Lig 14. hafta itibarıyla gol krallığı tablosu, oyuncu performansları ve buraya kadar gelen sürecin analizi şöyle:

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI İLK 10 (14. HAFTA)

14. haftanın ardından gol krallığında zirve yarışı yoğun şekilde devam ediyor. Trabzonspor formasıyla müthiş bir çıkış yakalayan Ebere Paul Onuachu, attığı 11 golle liderlik koltuğunda. Başakşehir’in yeni golcüsü Eldor Shomurodov ise 10 golle lideri yakın takibini sürdürüyor. İlk 10 sıra şu şekilde:

1. Ebere Paul Onuachu (Trabzonspor) – 11 gol

– 11 gol 2. Eldor Shomurodov (Başakşehir) – 10 gol

– 10 gol 3. Mauro Icardi (Galatasaray) – 7 gol

– 7 gol 4. Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) – 7 gol

– 7 gol 5. Anderson Souza (Fenerbahçe) – 6 gol

– 6 gol 6. Felipe Augusto (Trabzonspor) – 6 gol

– 6 gol 7. Juan Santos (Göztepe) – 6 gol

– 6 gol 8. Marco Asensio (Fenerbahçe) – 6 gol

– 6 gol 9. Mehmet Umut Nayir (Konyaspor) – 6 gol

– 6 gol 10. Carl Johan Holse (Samsunspor) – 5 gol

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ÖNE ÇIKANLAR

Ebere Paul Onuachu: Zirvede Tek Başına

Onuachu, bu sezon Trabzonspor’un en büyük gol silahı haline geldi. Hem fiziği hem bitiriciliği hem de ceza sahasındaki etkinliğiyle rakip savunmaların en çok zorlandığı oyuncu konumunda. 14 haftada 11 gol atması onun istikrarını bir kez daha kanıtlıyor.

Shomurodov: Başakşehir'in Sessiz Golcüsü

Başakşehir’in yeni transferi Eldor Shomurodov, istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Farklı özelliklere sahip bir golcü olarak hem sırtı dönük oyunlarda hem hızlı hücumlarda etkili olabiliyor. Onuachu’nun hemen arkasında yer alması yarışın kızışmasına neden oluyor.

Icardi ve En-Nesyri: Derin Rekabet

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ile Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Youssef En-Nesyri, 7’şer golle yarışın ortakları arasında bulunuyor. İki büyük kulübün iki önemli golcüsü arasındaki rekabetin ligin ilerleyen haftalarında daha da yoğunlaşması bekleniyor.

TAKIMLARA GÖRE GOL DAĞILIMI ANALİZİ

Gol krallığı tablosu, aynı zamanda Süper Lig takımlarının hücum gücü hakkında da önemli ipuçları veriyor. Fenerbahçe üç oyuncusuyla ilk 10’da yer alırken, Trabzonspor iki golcüyle listede bulunuyor. Bu durum hem Fenerbahçe’nin hücum çeşitliliğini hem de Trabzonspor’un bitiricilik gücünü gösteriyor.

Gol krallığı lideri kim?

14. hafta itibarıyla lider Ebere Paul Onuachu (11 gol).

Eldor Shomurodov kaç gol attı?

Shomurodov 10 golle ikinci sırada yer alıyor.

Mauro Icardi gol krallığında kaçıncı?

Icardi 7 golle üçüncü sırada bulunuyor.

Fenerbahçe’nin golcüleri kimler?

En-Nesyri (7 gol), Anderson Souza (6 gol) ve Marco Asensio (6 gol) ilk 10’da yer alıyor.

Gol krallığında Trabzonspor’dan kimler var?

Trabzonspor’dan Onuachu (11 gol) ve Felipe Augusto (6 gol) listede yer alıyor.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA HEYECAN ARTIYOR

Trendyol Süper Lig 14. hafta gol krallığı tablosu, bu sezon rekabetin ne kadar yüksek olduğunu net şekilde gösteriyor. Onuachu ve Shomurodov zirve yarışında kıyasıya mücadele ederken, Icardi ve En-Nesyri gibi yıldızların takibi yarışı daha da heyecanlı hale getiriyor. Sezon ilerledikçe gol krallığı tablosunda önemli değişiklikler olabilir ancak bugün itibarıyla yarış nefes kesen bir seviyede ilerliyor.