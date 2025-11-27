Trendyol Süper Lig 14. Hafta Maç Fikstürü | Derbi Heyecanı ve Tüm Maç Programı
Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 14. hafta maç fikstürü, bugün hangi maçlar var ve Beşiktaş, Trabzonspor, Samsunspor bu hafta kimle oynuyor? Süper Lig maç programı, canlı yayın bilgisi ve 1 Aralık derbi detayları haberimizde!
Trendyol Süper Lig’de 14. hafta heyecanı başlıyor! Futbolseverlerin merakla beklediği, “Süper Lig 14. hafta maçları ne zaman?”, “Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat kaçta ve hangi kanalda?”, “Bu hafta hangi maçlar var?” sorularının yanıtları netleşti. Haftanın en dikkat çeken karşılaşması şüphesiz 1 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi olacak. İşte 14. haftanın tüm maç takvimi, gün, saat ve stadyum bilgileriyle birlikte detaylı fikstür...
TRENDYOL SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programına göre Süper Lig’de 14. haftanın fikstürü şu şekilde:
Yarın
|Saat
|Maç
|Stadyum
|20:00
|Kocaelispor - Gençlerbirliği
|Kocaeli Stadı
29 Kasım Cumartesi
|Saat
|Maç
|Stadyum
|14:30
|Çaykur Rizespor - Zecorner Kayserispor
|Çaykur Didi Stadyumu
|17:00
|Gaziantep FK - ikas Eyüpspor
|Gaziantep Stadyumu
|20:00
|Kasımpaşa - RAMS Başakşehir
|Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
|20:00
|Trabzonspor - TÜMOSAN Konyaspor
|Papara Park
30 Kasım Pazar
|Saat
|Maç
|Stadyum
|17:00
|Hesap.com Antalyaspor - Göztepe
|Corendon Airlines Park Antalya
|20:00
|Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Beşiktaş
|Atatürk Olimpiyat Stadyumu
1 Aralık Pazartesi
|Saat
|Maç
|Stadyum
|20:00
|Samsunspor - Corendon Alanyaspor
|Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
|20:00
|Fenerbahçe - Galatasaray (Derbi)
|Chobani Stadı
HAFTANIN MAÇI: FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ
Süper Lig’de haftanın en çok merak edilen karşılaşması, 1 Aralık Pazartesi saat 20.00’de oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi olacak. Chobani Stadı’nda gerçekleşecek derbi, zirve yarışını doğrudan etkileyecek kritik maçlardan biri olarak gösteriliyor.
MAÇ PROGRAMINA GENEL BAKIŞ
- 14. haftanın açılış maçında Kocaelispor ile Gençlerbirliği karşılaşıyor.
- Derbi heyecanı Pazartesi akşamı Fenerbahçe - Galatasaray maçıyla zirve yapacak.
- Beşiktaş, Antalyaspor ve Trabzonspor gibi takımlar da kritik maçlara çıkacak.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?
Derbi 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Chobani Stadı’nda oynanacak.
Süper Lig 14. hafta hangi gün başlıyor?
Trendyol Süper Lig 14. hafta, 28 Kasım Perşembe günü Kocaelispor - Gençlerbirliği maçıyla başlıyor.
Beşiktaş bu hafta kimle oynuyor?
Beşiktaş, 30 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.
Trabzonspor maçının saati kaç?
Trabzonspor - TÜMOSAN Konyaspor maçı, 29 Kasım Cumartesi saat 20.00’de Papara Park’ta oynanacak.
Trendyol Süper Lig’in 14. haftası, kritik mücadeleler ve yüksek heyecanlı karşılaşmalarla futbolseverlere unutulmaz bir hafta sunacak. Özellikle Pazartesi akşamı oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi haftaya damgasını vuracak. Tüm maç takvimi ve detaylar için haberimizi takip etmeye devam edin.