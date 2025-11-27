Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trendyol Süper Lig 14. Hafta Maç Fikstürü | Derbi Heyecanı ve Tüm Maç Programı

Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 14. hafta maç fikstürü, bugün hangi maçlar var ve Beşiktaş, Trabzonspor, Samsunspor bu hafta kimle oynuyor? Süper Lig maç programı, canlı yayın bilgisi ve 1 Aralık derbi detayları haberimizde!

BirBilgi
  • 27.11.2025 09:50
  • Giriş: 27.11.2025 09:50
  • Güncelleme: 27.11.2025 09:50
Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig 14. Hafta Maç Fikstürü | Derbi Heyecanı ve Tüm Maç Programı
Foto: AA

Trendyol Süper Lig’de 14. hafta heyecanı başlıyor! Futbolseverlerin merakla beklediği, “Süper Lig 14. hafta maçları ne zaman?”, “Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat kaçta ve hangi kanalda?”, “Bu hafta hangi maçlar var?” sorularının yanıtları netleşti. Haftanın en dikkat çeken karşılaşması şüphesiz 1 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi olacak. İşte 14. haftanın tüm maç takvimi, gün, saat ve stadyum bilgileriyle birlikte detaylı fikstür...

TRENDYOL SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programına göre Süper Lig’de 14. haftanın fikstürü şu şekilde:

Yarın

SaatMaçStadyum
20:00Kocaelispor - GençlerbirliğiKocaeli Stadı

29 Kasım Cumartesi

SaatMaçStadyum
14:30Çaykur Rizespor - Zecorner KayserisporÇaykur Didi Stadyumu
17:00Gaziantep FK - ikas EyüpsporGaziantep Stadyumu
20:00Kasımpaşa - RAMS BaşakşehirRecep Tayyip Erdoğan Stadyumu
20:00Trabzonspor - TÜMOSAN KonyasporPapara Park

30 Kasım Pazar

SaatMaçStadyum
17:00Hesap.com Antalyaspor - GöztepeCorendon Airlines Park Antalya
20:00Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - BeşiktaşAtatürk Olimpiyat Stadyumu

1 Aralık Pazartesi

SaatMaçStadyum
20:00Samsunspor - Corendon AlanyasporSamsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
20:00Fenerbahçe - Galatasaray (Derbi)Chobani Stadı

HAFTANIN MAÇI: FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ

Süper Lig’de haftanın en çok merak edilen karşılaşması, 1 Aralık Pazartesi saat 20.00’de oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi olacak. Chobani Stadı’nda gerçekleşecek derbi, zirve yarışını doğrudan etkileyecek kritik maçlardan biri olarak gösteriliyor.

MAÇ PROGRAMINA GENEL BAKIŞ

  • 14. haftanın açılış maçında Kocaelispor ile Gençlerbirliği karşılaşıyor.
  • Derbi heyecanı Pazartesi akşamı Fenerbahçe - Galatasaray maçıyla zirve yapacak.
  • Beşiktaş, Antalyaspor ve Trabzonspor gibi takımlar da kritik maçlara çıkacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

Derbi 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Chobani Stadı’nda oynanacak.

Süper Lig 14. hafta hangi gün başlıyor?

Trendyol Süper Lig 14. hafta, 28 Kasım Perşembe günü Kocaelispor - Gençlerbirliği maçıyla başlıyor.

Beşiktaş bu hafta kimle oynuyor?

Beşiktaş, 30 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

Trabzonspor maçının saati kaç?

Trabzonspor - TÜMOSAN Konyaspor maçı, 29 Kasım Cumartesi saat 20.00’de Papara Park’ta oynanacak.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftası, kritik mücadeleler ve yüksek heyecanlı karşılaşmalarla futbolseverlere unutulmaz bir hafta sunacak. Özellikle Pazartesi akşamı oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi haftaya damgasını vuracak. Tüm maç takvimi ve detaylar için haberimizi takip etmeye devam edin.

BirGün'e Abone Ol