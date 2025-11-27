Trendyol Süper Lig 14. Hafta Maç Fikstürü | Derbi Heyecanı ve Tüm Maç Programı

Trendyol Süper Lig’de 14. hafta heyecanı başlıyor! Futbolseverlerin merakla beklediği, “Süper Lig 14. hafta maçları ne zaman?”, “Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat kaçta ve hangi kanalda?”, “Bu hafta hangi maçlar var?” sorularının yanıtları netleşti. Haftanın en dikkat çeken karşılaşması şüphesiz 1 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi olacak. İşte 14. haftanın tüm maç takvimi, gün, saat ve stadyum bilgileriyle birlikte detaylı fikstür...

TRENDYOL SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programına göre Süper Lig’de 14. haftanın fikstürü şu şekilde:

Yarın

Saat Maç Stadyum 20:00 Kocaelispor - Gençlerbirliği Kocaeli Stadı

29 Kasım Cumartesi

Saat Maç Stadyum 14:30 Çaykur Rizespor - Zecorner Kayserispor Çaykur Didi Stadyumu 17:00 Gaziantep FK - ikas Eyüpspor Gaziantep Stadyumu 20:00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu 20:00 Trabzonspor - TÜMOSAN Konyaspor Papara Park

30 Kasım Pazar

Saat Maç Stadyum 17:00 Hesap.com Antalyaspor - Göztepe Corendon Airlines Park Antalya 20:00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Beşiktaş Atatürk Olimpiyat Stadyumu

1 Aralık Pazartesi

Saat Maç Stadyum 20:00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu 20:00 Fenerbahçe - Galatasaray (Derbi) Chobani Stadı

HAFTANIN MAÇI: FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ

Süper Lig’de haftanın en çok merak edilen karşılaşması, 1 Aralık Pazartesi saat 20.00’de oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi olacak. Chobani Stadı’nda gerçekleşecek derbi, zirve yarışını doğrudan etkileyecek kritik maçlardan biri olarak gösteriliyor.

MAÇ PROGRAMINA GENEL BAKIŞ

14. haftanın açılış maçında Kocaelispor ile Gençlerbirliği karşılaşıyor.

Derbi heyecanı Pazartesi akşamı Fenerbahçe - Galatasaray maçıyla zirve yapacak.

Beşiktaş, Antalyaspor ve Trabzonspor gibi takımlar da kritik maçlara çıkacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

Derbi 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Chobani Stadı’nda oynanacak.

Süper Lig 14. hafta hangi gün başlıyor?

Trendyol Süper Lig 14. hafta, 28 Kasım Perşembe günü Kocaelispor - Gençlerbirliği maçıyla başlıyor.

Beşiktaş bu hafta kimle oynuyor?

Beşiktaş, 30 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

Trabzonspor maçının saati kaç?

Trabzonspor - TÜMOSAN Konyaspor maçı, 29 Kasım Cumartesi saat 20.00’de Papara Park’ta oynanacak.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftası, kritik mücadeleler ve yüksek heyecanlı karşılaşmalarla futbolseverlere unutulmaz bir hafta sunacak. Özellikle Pazartesi akşamı oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi haftaya damgasını vuracak. Tüm maç takvimi ve detaylar için haberimizi takip etmeye devam edin.