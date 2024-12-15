Trendyol Süper Lig 16. Hafta | Adana Demirspor- Beşiktaş maçı hangi gün ve saat kaçta? Takımların form durumu ve hakem bilgisi

Fenerbahçe galibiyetinin ardından zirve yarışında umutlanan Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında ligin kriz yaşayan takımlarından Adana Demirspor'a konuk oluyor. Adana Demirspor- Beşiktaş maçı ile ilgili takımların form durumu ve puan durumu, aralarındaki maçlar, sakat ve eksik oyuncu listeleri, hakem bilgisi, maçla ilgili gün, saat ve konum bilgisi ile yayın bilgilerine bakalım:

BEŞİKTAŞ LİGDE KAÇ PUAN ALDI VE KAÇINCI SIRADA?

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 25 puanla 5. sırada bulunuyor.

ADANA DEMİRSPOR LİGDE KAÇINCI SIRADA VE KAÇ PUAN ALDI?

Adana Demirspor, ligde oynadığı hiçbir maçtan galip gelememesi ile dikkat çekiyor. Adana Demirspor, oynadığı 14 maçta 2 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak sadece 2 puan toplayabildi ve ligin son sırasında (19) yer alıyor.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Samet Çavuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alpaslan Şen oldu.

BEŞİKTAŞ FORM DURUMU

Beşiktaş, oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5 puan toplayabildi. Öte yandan Beşiktaş, son maçında Fenerbahçe'yi mağlup ederek moral buldu.

ADANA DEMİRSPOR FORM DURUMU

Adana Demirspor, ligde oynadığı son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sadece 1 puan toplayabildi.

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında oynanan son 10 maçtan dördünü Beşiktaş,ikisini ise Adana Demirspor kazandı. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ SAKAT-CEZALI OYUNCU LİSTESİ

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes kırmızı kart cezası nedeniyle, Paulista ve Necip Uysal ise sakatlıkları dolayısıyla Adana Demirspor deplasmanında sahada olamayacaklar.

ADANA DEMİRSPOR SAKAT-CEZALI LİSTESİ

Adana Demirspor'da stoper Andreaw Gravillon, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 16 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 19:00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı Bein Sports ekranlarından şifreli olarak izlenebilecek.