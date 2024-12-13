Trendyol Süper Lig 16. Hafta | Fenerbahçe - Başakşehir maçı hangi gün ve saat kaçta?

Beşiktaş mağlubiyetinin ardından zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında ligin güçlü takımlarından Başakşehir'i ağırlıyor. Fenerbahçe - Rams Başakşehir maçı ile ilgili takımların form durumu ve puan durumu, aralarındaki maçlar, sakat ve eksik oyuncu listeleri, hakem bilgisi, maçla ilgili gün, saat ve konum bilgisi ile yayın bilgilerine bakalım:

FENERBAHÇE LİGDE KAÇ PUAN ALDI VE KAÇINCI SIRADA?

Fenerbahçe, ligde oynadığı 14 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 32 puanla Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR LİGDE KAÇINCI SIRADA VE KAÇ PUAN ALDI?

Başakşehir ligde oynadığı 14 maçta 6 galibiyet 4 beraberlik 4 mağlubiyetle 24 puanla 7. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe - Başakşehir maçını hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses.

FENERBAHÇE FORM DURUMU

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyetle 12 puan topladı.

BAŞAKŞEHİR FORM DURUMU

Başakşehir, ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan topladı.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan son 10 maçta Fenerbahçe 7 kez, Başakşehir ise 3 kez sahadan gülerek ayrıldı. İkili arasında oynanan son 5 maç Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlandı.

FENERBAHÇE SAKAT-CEZALI OYUNCU LİSTESİ

Fenerbahçe'de kart cezalısı olan Djiku ile sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın ise geri dönüş tarihi bilinmiyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR SAKAT-CEZALI LİSTESİ

Başakşehir'de sakat oyuncular Serdar Gürler, Joao Figueiredo ve Ömer Ali Şahiner'in durumları maç saatinde belli olacak.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 15 Aralık 2024 Pazar günü saat 19:00'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı Bein Sports ekranlarından şifreli olarak izlenebilecek.