Trendyol Süper Lig 16. Hafta Hakemleri Açıklandı: İşte Maç Maç Hakem Listesi

Trendyol Süper Lig’de heyecan 16. hafta ile devam ederken, futbolseverlerin yakından takip ettiği hakem atamaları resmen açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), haftanın bütün karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri duyurdu. Özellikle Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik karşılaşmanın hakemi merak konusuydu.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

14 Aralık Pazar günü oynanacak haftanın en dikkat çeken mücadelesi olan Trabzonspor - Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren bu karşılaşmada verilecek kararlar büyük önem taşıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG 16. HAFTA HAKEM LİSTESİ

MHK tarafından açıklanan programa göre 16. haftanın tüm maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

13 Aralık Cumartesi

14.30 Çaykur Rizespor - ikas Eyüpspor: Yiğit Arslan

Yiğit Arslan 17.00 Zecorner Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu

Erdem Mertoğlu 20.00 Hesap.com Antalyaspor - Galatasaray: Ali Yılmaz

14 Aralık Pazar

14.30 Gaziantep FK - Göztepe: Cihan Aydın

Cihan Aydın 17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Kocaelispor: Çağdaş Altay

Çağdaş Altay 20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

Ali Şansalan 20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu

15 Aralık Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Süper Lig’in 16. haftasında kritik mücadeleler oynanacak. Hakem atamalarının açıklanmasının ardından gözler özellikle zirveyi ilgilendiren maçlara çevrildi.

Trabzonspor - Beşiktaş: Haftanın en yüksek tempolu maçlarından biri olması bekleniyor.

Haftanın en yüksek tempolu maçlarından biri olması bekleniyor. Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor: Pazartesi gecesinin kapanış maçı haftanın atmosferini belirleyecek.

Pazartesi gecesinin kapanış maçı haftanın atmosferini belirleyecek. Hesap.com Antalyaspor - Galatasaray: Çıkan sonuç puan tablosunu doğrudan etkileyecek.

HAKEM ATAMALARININ SÜPER LİG’DEKİ ÖNEMİ

Hakem performansları, özellikle sezonun bu kritik haftalarında büyük önem taşıyor. Takımların puan mücadelesi yoğunlaşırken, hakemlerin vereceği kararlar maçların seyrini değiştirebiliyor. Bu nedenle MHK'nin 16. hafta için yaptığı atamalar futbol camiası tarafından yakından takip ediliyor.

Trendyol Süper Lig 16. haftanın hakemleri açıklandı mı?

Evet. TFF Merkez Hakem Kurulu, 16. hafta maçlarının hakem atamalarını resmen duyurdu.

Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi kim?

Kritik karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor maçını kim yönetecek?

Bu mücadelede düdük Ozan Ergün tarafından çalınacak.

Haftanın hakem atamalarını kim belirliyor?

Hakem atamalarını Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) yapmaktadır.

Hakem listesi maç takvimine göre değişir mi?

Her hafta maçın önemine ve hakemlerin performansına göre atamalar farklılık gösterebilir.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında görev alacak hakemlerin duyurulmasıyla birlikte futbolseverler, haftanın tüm karşılaşmalarına daha fazla odaklandı. MHK'nin açıkladığı hakem listesi, hem takımlar hem de taraftarlar için kritik bilgiler sunuyor. Heyecan dolu maçların oynanacağı bu hafta, lig yarışına yeni bir yön verecek.