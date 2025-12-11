Trendyol Süper Lig 16. Hafta Hakemleri Açıklandı: İşte Maç Maç Hakem Listesi
Süper Lig’in 16. haftasında hangi maçları hangi hakemler yönetecek? Trabzonspor–Beşiktaş derbisinde düdük çalacak isim kim oldu? İşte Süper Lig 16. Hafta hakemleri listesi...
Trendyol Süper Lig’de heyecan 16. hafta ile devam ederken, futbolseverlerin yakından takip ettiği hakem atamaları resmen açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), haftanın bütün karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri duyurdu. Özellikle Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik karşılaşmanın hakemi merak konusuydu.
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU
14 Aralık Pazar günü oynanacak haftanın en dikkat çeken mücadelesi olan Trabzonspor - Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren bu karşılaşmada verilecek kararlar büyük önem taşıyor.
TRENDYOL SÜPER LİG 16. HAFTA HAKEM LİSTESİ
MHK tarafından açıklanan programa göre 16. haftanın tüm maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
Yarın
- 20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
13 Aralık Cumartesi
- 14.30 Çaykur Rizespor - ikas Eyüpspor: Yiğit Arslan
- 17.00 Zecorner Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu
- 20.00 Hesap.com Antalyaspor - Galatasaray: Ali Yılmaz
14 Aralık Pazar
- 14.30 Gaziantep FK - Göztepe: Cihan Aydın
- 17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Kocaelispor: Çağdaş Altay
- 20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
- 20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu
15 Aralık Pazartesi
- 20.00 Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün
HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI
Süper Lig’in 16. haftasında kritik mücadeleler oynanacak. Hakem atamalarının açıklanmasının ardından gözler özellikle zirveyi ilgilendiren maçlara çevrildi.
- Trabzonspor - Beşiktaş: Haftanın en yüksek tempolu maçlarından biri olması bekleniyor.
- Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor: Pazartesi gecesinin kapanış maçı haftanın atmosferini belirleyecek.
- Hesap.com Antalyaspor - Galatasaray: Çıkan sonuç puan tablosunu doğrudan etkileyecek.
HAKEM ATAMALARININ SÜPER LİG’DEKİ ÖNEMİ
Hakem performansları, özellikle sezonun bu kritik haftalarında büyük önem taşıyor. Takımların puan mücadelesi yoğunlaşırken, hakemlerin vereceği kararlar maçların seyrini değiştirebiliyor. Bu nedenle MHK'nin 16. hafta için yaptığı atamalar futbol camiası tarafından yakından takip ediliyor.
Trendyol Süper Lig 16. haftanın hakemleri açıklandı mı?
Evet. TFF Merkez Hakem Kurulu, 16. hafta maçlarının hakem atamalarını resmen duyurdu.
Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi kim?
Kritik karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.
Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor maçını kim yönetecek?
Bu mücadelede düdük Ozan Ergün tarafından çalınacak.
Haftanın hakem atamalarını kim belirliyor?
Hakem atamalarını Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) yapmaktadır.
Hakem listesi maç takvimine göre değişir mi?
Her hafta maçın önemine ve hakemlerin performansına göre atamalar farklılık gösterebilir.
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında görev alacak hakemlerin duyurulmasıyla birlikte futbolseverler, haftanın tüm karşılaşmalarına daha fazla odaklandı. MHK'nin açıkladığı hakem listesi, hem takımlar hem de taraftarlar için kritik bilgiler sunuyor. Heyecan dolu maçların oynanacağı bu hafta, lig yarışına yeni bir yön verecek.