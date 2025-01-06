Trendyol Süper Lig 18. Hafta | Ligin gol kralı kim? Osimhen, Dzeko, Immobile ve En Nesyri kaçıncı sırada?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası geride kalırken, gol krallığı yarışı da tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin en iyi forvet oyuncuları kimlerdir sorusuna en iyi yanıt, genellikle gol krallığı yarışında kimler önde sorusuyla birlikte sorulur. Özellikle Fenerbahçeli Youssef En Nesyri'nin son dönemdeki performansı, gol krallığı tablosunun yeniden şekillenmesine yol açtı. Peki Süper Lig'in gol kralı kim? Süper Lig gol krallığı yarışında ilk 3'te hangi isimler var?

Trendyol Süper Lig gol krallığı yarışı şöyle şekilllendi: