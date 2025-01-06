Trendyol Süper Lig 18. Hafta | Ligin gol kralı kim? Osimhen, Dzeko, Immobile ve En Nesyri kaçıncı sırada?
Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçları sona erdi? Peki 18'inci hafta sonunda Süper Lig'in gol kralı kim oldu? Süper Lig güncel gol krallığı listesi nasıl şekillendi? Gol krallığında sürpriz yapan oyuncular kimler? Süper Lig gol krallığı sıralaması 2025 ve detaylar makalemizde.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftası geride kalırken, gol krallığı yarışı da tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin en iyi forvet oyuncuları kimlerdir sorusuna en iyi yanıt, genellikle gol krallığı yarışında kimler önde sorusuyla birlikte sorulur. Özellikle Fenerbahçeli Youssef En Nesyri'nin son dönemdeki performansı, gol krallığı tablosunun yeniden şekillenmesine yol açtı. Peki Süper Lig'in gol kralı kim? Süper Lig gol krallığı yarışında ilk 3'te hangi isimler var?
Trendyol Süper Lig gol krallığı yarışı şöyle şekilllendi:
|Futbolcu
|Gol Sayısı
|Krzysztof Piatek
|12 (Başakşehir)
|Simon Bokote Banza
|11 (Trabzonspor)
|Thiam Mame Baba
|10 (Eyüpspor)
|Victor James Osimhen
|10 (Galatasaray)
|Ciro Immobile
|9 (Beşiktaş)
|Edin Dzeko
|9 (Fenerbahçe)
|Ahmed Kutucu
|8 (Eyüpspor)
|Barış Alper Yılmaz
|8 (Galatasaray)
|Nuno Miguel Da Costa Joia
|8 (Kasımpaşa)
|Romulo Jose Cardoso Da Cruz
|8 (Göztepe)
|Youssef En Nesyri
|8 (Fenerbahçe)