Trendyol Süper Lig 2. Hafta: Adana Demirspor-Çaykur Rizespor lig maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç günü ve saati de belli oldu.

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçı 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 21.45'te 30.960 seyirci kapasiteli Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından şifreli şekilde canlı olarak izlenebilecek.

ADANA DEMİRSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ HAKEMLERİ

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçında orta hakem görevini Cihan Aydın yapacak. Aydın'In yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Suat Güz yapacak

ADANA DEMİRSPOR VE ÇAYKUR RİZESPOR TAM KADRO SAHADA

Adana Demirspor'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Adana Demirspor'un Çaykur Rizespor karşısında ideal 11'iyle sahada olması bekleniyor. Çaykur Rizespor'da da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

SÜPER LİG PUAN VE FORM TABLOSU

Trendyol Süper Lig'de ilk maçların ardından Adana Demirspor 0 puanla 17'nci sırada bulunuyor. 7'nci Çaykur Rizespor ise ise bir puanda.

Adana Demirspor, Michael Valkanis önderliğinde son 5 maçının üçünden mağlup ayrılırken, 1 beraberlik ve 1 balibiyet aldı. Çaykur Rizespor ise İlhan Palut önderliğinde son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle formda bir görüntü çizdi.

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmalarda Çaykur Rizespor'un üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 25 karşılaşmanın 7'sini Adana Demirspor kazanırken, 13 maçı ise Çaykur Rizespor kazandı. 5 maç ise berabere bitti. Öte yandan Adana Demirspor, Çaykur rizespor ile evinde oynadığı maçların 5'inin kazanırken 5'inde mağlup oldu. 3 maç ise beraberlike sonuçlandı.