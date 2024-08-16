Trendyol Süper Lig 2. Hafta: Kayserispor-Sivasspor lig maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç günü ve saati de belli oldu.

KAYSERİSPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kayserispor-Sivasspor maçı 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 19.15'te RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

KAYSERİSPOR-SİVASSPOR MAÇININ HAKEMLERİ

Kayserispor-Sivasspor maçını hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey, Mehmet Akıncık üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

KAYSERİSPOR KADROSUNDA 3 EKSİK

Kayserispor'da stoperler Majid Hosseini ve Julian Jeanvier, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Santrafor Duckens Nazon ise kırmızı kart cezalısı olarak bir diğer forma giyemeyen oyuncu olacak.

SİVASSPOR'DA 3 EKSİK

Sivasspor'da stoperler Samba Camara ve Mehmet Albayrak ile sol kanat oyuncusu Queensy Menig sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

SÜPER LİG PUAN VE FORM TABLOSU

Trendyol Süper Lig'de ilk maçların ardından Sivasspor 1 puanla 12'nci sırada bulunuyor. 14'üncü Kayserispor ise henüz puan alamadı.

Kayserispor, Burak Yılmaz önderliğinde son 5 maçının dördünden mağlup ayrılırken, son maçını ise kazandı. Sivasspor ise son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak Kayserispor'dan daha formda bir görüntü çizdi.

KAYSERİSPOR-SİVASSPOR MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Kayserispor ile Sivasspor, bugüne kadar karşılaştıkları 5 karşılaşmada denk bir görüntü çizdi. Oynadıkları 54 karşılaşmanın 18'ini sivasspor, 16'sını ise Kayserispor kazandı. 20 maç ise beraberlikle sonuçlandı.